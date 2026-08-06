Fallece Luis Díaz Núñez, socialista y dirigente histórico de UGT en Ourense

OURENSE 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

Luis Díaz Núñez (1943-2026), histórico militante del PSdeG-PSOE en Ourense y sindicalista y dirigente de UGT en la ciudad, ha fallecido este pasado martes.

Según han confirmado fuentes de UGT Ourense, consultadas por Europa Press este jueves, Díaz Núñez ha contado con una amplia trayectoria política y sindical, al frente de la secretaría general de UGT en la ciudad y siendo uno de los promotores de su recreación durante la Transición en España.

Asimismo, Díaz hizo vida en el PSdeG-PSOE de la ciudad, siendo concejal en el Ayuntamiento de Ourense entre 1986 y 1987 y entre 1990 y 1991, durante el Gobierno municipal del socialista Manuel Veiga Pombo.

Sin embargo, fuentes han confirmado que, tras la refundación del partido en la ciudad, Luis Díaz desapareció de la vida pública, tanto política como sindical, pasando a un segundo plano hasta la actualidad.