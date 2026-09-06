Fallece un motorista de 56 años en Outes (A Coruña) en una salida de vía

Archivo - Sala de operaciones del 112 Galicia (Axega).
Archivo - Sala de operaciones del 112 Galicia (Axega). - 112 GALICIA - Archivo
Europa Press Galicia
Publicado: domingo, 6 septiembre 2026 20:20
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    A CORUÑA, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

   Un motorista de 56 años ha perdido la vida este domingo en un accidente de tráfico en la DP-5604, a su paso por Outes (A Coruña). El conductor sufrió una salida de vía, en la que no hubo más vehículos implicados, y chocó contra una cuneta de hormigón.

   El 112 Galicia recibió el aviso de lo sucedido en torno a las 18.15 horas. El siniestro se produjo en el kilómetro 8 de esta vía. La central avisó al 061, que movilizó el helicóptero con base en Santiago, aunque finalmente no fue necesario su uso. También acudieron el GES de Noia y la Guardia Civil.

   Según los servicios de emergencias desplazados, una vez allí, comprobaron que el motorista se encontraba fuera de la calzada y que no estaba consciente. Pese a que se le intentó reanimar, el personal sanitario únicamente pudo certificar su muerte.

   Por el momento, se desconocen las causas que motivaron la salida de vía. Actualmente, se está a la espera del alzamiento del cuerpo por parte de la autoridad judicial. Además, dos patrullas de Tráfico continúan en el punto realizando las correspondientes mediciones.

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