Fallece un motorista en un accidente de tráfico en Arteixo (A Coruña)

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un motorista ha fallecido este sábado en un accidente de tráfico en el municipio coruñés de Arteixo, en la AC-415, alrededor del kilómetro 5, a su paso por la parroquia de A Pastoriza.

Según ha informado el 112, el servicio tuvo constancia del accidente alrededor de las 16.30 horas a través del aviso del 061, que informaba de un siniestro en el que estaba implicada una motocicleta.

Al lugar se desplazaron los Bomberos de Arteixo, agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil, así como efectivos de Protección Civil.

Pese a la rápida intervención de los equipos de emergencia y de los esfuerzos realizados por el personal sanitario, no fue posible salvar la vida del motorista.