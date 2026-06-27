Fallece un motorista en un accidente de tráfico en Arteixo (A Coruña)

Europa Press Galicia
Publicado: sábado, 27 junio 2026 19:18
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   SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

   Un motorista ha fallecido este sábado en un accidente de tráfico en el municipio coruñés de Arteixo, en la AC-415, alrededor del kilómetro 5, a su paso por la parroquia de A Pastoriza.

   Según ha informado el 112, el servicio tuvo constancia del accidente alrededor de las 16.30 horas a través del aviso del 061, que informaba de un siniestro en el que estaba implicada una motocicleta.

   Al lugar se desplazaron los Bomberos de Arteixo, agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil, así como efectivos de Protección Civil.

   Pese a la rápida intervención de los equipos de emergencia y de los esfuerzos realizados por el personal sanitario, no fue posible salvar la vida del motorista.

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