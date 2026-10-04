Fallece un motorista tras sufrir una colisión contra un turismo en Ourense

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un motorista ha perdido la vida este domingo tras sufrir una colisión contra un turismo cuando circulaba por el barrio de Mariñamansa, en Ourense.

Tal y como ha trasladado el 112 Galicia, tuvieron conocimiento del accidente alrededor de las 17.15 horas de la tarde. El alertante indicaba que una moto había colisionado contra un turismo en la calle de Ponte Sevilla, en las proximidades del Pazo dos Deportes Paco Paz. Además, explicaba que el motorista parecía estar grave.

Hasta el punto se desplazaron miembros del Servicio de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, de la Guardia Civil y la Policía local.

Una vez allí, los servicios sanitarios solo pudieron confirmar el fallecimiento del motorista. Con respecto al resto de afectados por la colisión, tres personas necesitaron ser atendidas.