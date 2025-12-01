Fallece una mujer atropellada en el corredor de Sarria a Monforte donde se le averió su coche

LUGO 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

Una mujer ha fallecido tras ser atropellada en el corredor de Sarria a Monforte el viernes, según han informado fuentes hospitalarias tras ser trasladada al Lucus Augusti.

El suceso, de acuerdo con los datos recabados por el 112, fue en el corredor CG 2.2. De lo sucedido, se tuvo conocimiento a través de la llamada de un particular sobre las 16.30 del pasado viernes.

En concreto, se indicaba que su coche había quedado averiado en ese corredor, de Sarria a Monforte, y que otro coche chocó contra ella cuando estaba en el exterior y con su vehículo averiado.

La mujer se encontraba "liberada y accesible" pero había salido despedida y necesitaba asistencia sanitaria. Al lugar, se desplazó el helicóptero de Urxencias Sanitarias 061, además de otros efectivos como Guardia Civil, Policía Local de Sarria y Protección Civil,entre otros. Finalmente, la mujer falleció en el Hospital Lucus Augusti.