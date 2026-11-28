SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El 112 ha informado del fallecimiento de una mujer en el municipio lucense de Vilalba tras sufrir una descarga eléctrica con la toma de un tractor.

Según explican, el aviso llegó alrededor de las 10.30 horas. Un particular alertó de que una mujer había sufrido una descarga eléctrica

Además, la mujer había quedado atrapada en la toma de fuerza y se había golpeado la cabeza tras la descarga.

El servicio de emergencias informó al 061, a los Bomberos de Vilalba y la Guardia Civil, que se movilizaron hasta el lugar.

Si bien no fue necesaria la intervención de los bomberos, puesto que la mujer ya estaba liberada a su llegada, no pudieron hacer nada por salvarle la vida, pese los intentos de reanimación de emergencias.