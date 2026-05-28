Fallece el neumólogo compostelano Juan Suárez a los 56 años

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El neumólogo compostelano Juan Suárez, que ejercía en el Complexo Hospitalario Universitario de Santiago, ha fallecido a los 56 años de edad, tal y como han confirmado fuentes del área sanitaria.

La muerte del facultativo, apuntan también, ha causado gran conmoción en el centro hospitalario, donde era muy querido. El neumólogo era también investigador en el grupo de Neumología del Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago (IDIS).

La capilla del Complejo Apóstol acogerá este viernes, a las 17.15 horas, una misa por el fallecimiento de Suárez, que será incinerado.