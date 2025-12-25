Fallece una persona en un accidente de tráfico en Rianxo (A Coruña)

A CORUÑA 25 Dic. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha fallecido en un accidente de tráfico registrado en la DP-3301, a la altura del kilómetro 1, en el ayuntamiento coruñés de Rianxo, según recoge el parte de incidencias del servicio de emergencias 112.

Del siniestro, se tuvo conocimiento sobre las 21.35 horas de ayer tras recibir el aviso de un particular que indicaba que una persona que se encontraba en el interior del vehículo parecía estar inconsciente.

Al lugar, se trasladaron efectivos del Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia-061; los Bomberos de Boiro; la Guardia Civil; la Policía Local y efectivos de Protección Civil.

Una vez en el lugar, los equipos de intervención confirmaron que la persona se encontraba fallecida y atrapada en el interior del coche por lo que fue necesario emplear material de excarcelación para proceder a su liberación.

Según informaron los Bomberos, todo apunta a que el vehículo colisionó inicialmente con la entrada de un garaje y, posteriormente, contra una farola.