Fallece una persona tras una salida de vía la OU-1205 de Porqueirós (Muíños)

SANTIAGO DE COMPOSTELA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha fallecido este miércoles tras una salida de vía en la carretera OU-1205 de Porqueirós, dentro del municipio gallego de Muíños (Ourense), según ha informado 112 Galicia.

El suceso ha tenido lugar durante la noche de hoy, cuando el 112 ha recibido la alerta del accidente de tráfico. El vehículo en el que viajaba la víctima se salió de la citada vía y, su acompañante, fue quién avisó al 112.

Tal y como ha trasladado 112 Galicia, fue necesaria la extricación. Han intervenido Urxencias Sanitarias de Galicia-061, Grupo de Emerxencias Supramunicipal (GES) de Muíños y la Guardia Civil de Tráfico.