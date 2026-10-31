Familiares del Pitanxo piden un juicio "justo": "No estamos negociando nada ni tenemos reuniones con nadie"

Archivo - Un familiar del ‘Villa de Pitanxo’ a la salida tras su reunión con el delegado del Gobierno en Galicia, José Ramón Besteiro con un catel que reza; 'siempre con vosotros, aunque sin vosotros', a 16 de mayo de 2023, en Pontevedra, Galicia (España) - Gustavo de la Paz - Europa Press - Archivo

PONTEVEDRA, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

Familiares de las 21 víctimas mortales del pesquero gallego 'Villa de Pitanxo', naufragado en aguas de Terranova (Canadá) en febrero de 2022, han negado estar en negociaciones de ningún tipo en relación al procedimiento judicial abierto, que piden que concluya con un juicio "justo".

Las declaraciones realizadas este sábado por la portavoz de las familias, María José do Pazo, se producen después de que esta semana trascendiese que la armadora Pesquerías Nores Marín y el patrón Juan Padín Costas les había ofrecido unos 6,2 millones de euros a 20 familiares que han acreditado su derecho a reclamar.

"No estamos negociando nada ni tenemos reuniones con nadie. Nuestro objetivo sigue siendo el mismo que hace dos años y nueve meses: pedir justicia, pedir un juicio justo, una sentencia que haga responsables a aquellos que son los culpables de que nos falten los 21. Ese sigue siendo nuestro 'leit motiv'", aseguró ante los medios acompañada del resto de familiares, que mantuvieron una reunión este sábado.

La portavoz indicó que, en su día, la naviera intentó llegar a un acuerdo que consistía en una indemnización "con la condición estricta" de que las familias renunciasen a emprender acciones penales. "Todas nos negamos porque nuestro objetivo ha sido siempre que la justicia esclareciese la verdad sobre las causas del naufragio", prosiguió.

Además, avanzó que el colectivo de familias de los fallecidos pondrá una demanda para que Nores "pague lo que debe". Según reveló, hace un año cobraron unos conceptos --como el de marea, precisó-- "que a las familias les pertenecen". "Y no lo pagaron. No dijimos nada, pero, a raíz de esto y de que estén contando cosas que no son ciertas, ahora sí que lo decimos", expuso.