Familiares del Villa de Pitanxo llevan al Parlamento su lucha para pedir "que se haga lo posible y lo imposible"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

Una representación de familiares de los desaparecidos tras el naufragio del Villa de Pitanxo ha acudido este martes al Parlamento de Galicia para evidenciar que continúan con su lucha para pedir que se haga "lo posible y lo imposible" para recuperar a los marineros que todavía permanecen desaparecidos, tras reunirse este lunes con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo.

Tras el arranque del Pleno, en el que se ha leído una declaración institucional en solidaridad con las familias de los fallecidos, los desaparecidos y los supervivientes del Villa de Pitanxo, Kevin González, hijo de unos de los desaparecidos, ha recibido el pésame y el apoyo del presidente de la Xunta, así como de los portavoces del resto de grupos parlamentarios y de la conselleira do Mar, Rosa Quintana.

Después, ante los medios, ha contado que este lunes trasladaron tanto al presidente de la Xunta como al del Gobierno sus reclamaciones de forma "precisa", que pasan porque continúen las labores de búsqueda de los desaparecidos y se investiguen las causas del suceso.

Los responsables políticos, por su parte, les indicaron que "es una labor complicada", tanto "por las condiciones de la meteorología" como por la lejanía, así como porque no se disponen "de todos los medios humanamente posibles para esclarecer lo sucedido y para recuperar los cuerpos". Sin embargo, ha dicho Kevin Gonzalez, el presidente ha comprometido que harán "todo lo posible y lo imposible" para cumplir estas reclamaciones.

Pedro Sánchez les ha trasladado que los barcos de la zona NAFO están ya "avisados" para que, "en sus labores de pesca", hagan "también labores de avistamiento" y avisen en caso de detectar alguna cuestión fuera de lo normal. No obstante, las familias han insistido al presidente del Gobierno en que "se habilite un marco legal" y "ayudas económicas" para que esos barcos "tengan respaldo económico para poder dedicarse única y exclusivamente a la búsqueda". Paralelamente, ha explicado Kevin González, han solicitado una reunión con el director general de Marina Mercante, "como máximo responsable en estos asuntos".

Los familiares han reclamado al presidente del Gobierno que "se puedan habilitar los medios que tiene el Estado, u otros que no tiene" tanto "para la búsqueda de cuerpos en superficie mediante fragatas y otros barcos de la Armada", como para "ir a buscar los cuerpos o investigar en las profundidades del mar".

"Nos dijeron que estaban en labores de negociación para adquirir o poder tener esos medios para buscar los cuerpos de los fallecidos", ha dicho Kevin González, que también ha destacado el compromiso del presidente español por una investigación "clara" del accidente.

CAUSA DEL ACCIDENTE

En relación a la causa del accidente, Kevin González ha explicado que lo que la armadora les trasladó a las familias en la reunión de este lunes "no fue la información que se dio" posteriormente a los medios de comunicación en un comunicado.

"El comunicado de prensa dice que se pusieron en contacto con el patrón y que él aludió a un fallo mecánico del motor y por eso mismo no pudieron responder al embate del mar. Pero en ningún momento la armadora, en contacto con nosotros, dijo eso", ha afeado Kevin González.

"No quiero acusar a nadie, igual no se entendió bien, pero éramos muchas familias y no entendimos como primero se dijo una cosa y, en menos de una hora, teníamos el comunicado diciendo otra cosa", ha añadido.

PÉSAME Y DECLARACIÓN INSTITUCIONAL

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y los portavoces de los grupos, así como la conselleira do Mar, Rosa Quintana, han acudido al encuentro, en los pasillos, de Kevin González, como representantes de las familias de las víctimas, a quien han trasladado su pésame y su solidaridad.

Previamente, el presidente del Parlamento, Miguel Santalices, ha leído una declaración institucional con motivo del naufragio del Villa de Pitanxo, mandando "el más sentido pésame" a las familias de los fallecidos y desaparecidos, cuyos nombres han leído, así como el "aliento" y "deseo de una pronta recuperación" a los tres supervivientes.

Después de "siglos de estrecha relación con el mar" y después de haber vivido "como pueblo innumerables tragedias vinculadas a él", Galicia "no es capaz de asimilar el inmenso dolor que produce la pérdida de miles de marineros que, a lo largo de la historia, nunca volvieron de su marea a tierra firme".

El hundimiento del Villa de Pitanxo, con el que "las heladas aguas de Terranova helaron también y para siempre la vida de 21 personas", muestra, "de nuevo, con enorme dureza, los peligros con los que se enfrentan diariamente las personas que trabaja en el mar". "Un mar que, para Galicia, es fuente de vida, y que, esta vez, como en tantas otras, ha dejado sin ella nuestros marineros", apunta la declaración.

El conjunto de la ciudadanía, ha leído Santalices, "acompañó desde el primer momento a las familias de los fallecidos y desaparecidos en su dolor y hoy, conscientes de que no hay consuelo ni palabras en estas circunstancias, el Parlamento se suma a ellas en este momento de honda tristeza para el país".