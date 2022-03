Familias del Villa de Pitanxo declaran ante la CIAIM "con la verdad por delante" y piden "arrojar luz" sobre lo ocurrido

Lamentan el "dolor" añadido por versiones "que no son ciertas" y advierten de que hay "preguntas sin responder" sobre el naufragio

PONTEVEDRA, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Media docena de familiares de los marineros desaparecidos tras el naufragio del pesquero 'Villa de Pitanxo' han comparecido este viernes ante miembros de la Comisión Permanente de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos (CIAIM) en el marco de la investigación abierta a raíz de este siniestro, y lo han hecho con la esperanza de "que salga la verdad" y se "arroje luz" sobre lo ocurrido en la madrugada del 15 de febrero pasado, cuando el barco se hundió a 450 kilómetros al este de Terranova (Canadá), dejando 3 supervivientes y 21 fallecidos (de los que 12 siguen desaparecidos).

Después de más de dos horas de declaraciones ante la CIAIM, en la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra, los familiares han comparecido ante los medios y han confirmado que han tenido que responder a "preguntas muy concisas" acerca de "todo" lo relacionado con el barco y las circunstancias del naufragio.

María José de Pazo, hija del desaparecido jefe de máquinas, ha recordado que tanto las declaraciones como el proceso de investigación son "secretos" y que, por tanto, ni los propios familiares que han comparecido este viernes han conocido los relatos hechos por los tres supervivientes ante los miembros de la CIAIM.

De hecho, tampoco han podido saber si, como sospechan algunos de ellos, habría cadáveres en el interior del buque hundido. Con todo, esta portavoz de las familias ha confirmado que algunas de las personas que han declarado han entregado a la Comisión "soportes" con información de sus familiares tripulantes, comunicaciones, etc., aunque no ha precisado más detalles. "Nos dijeron que esto estaba en el inicio, y hay mucho camino para investigar", ha explicado, al tiempo que ha matizado que la CIAIM tampoco les ha concretado cuáles son los siguientes pasos a dar en este proceso de recogida de información.

En todo caso, tal y como ha apuntado Crístofer González, hijo del engrasador, Fernando González, "a nivel personal" las familias esperan que estos pasos sirvan "para que salga la verdad", a pesar de las advertencias de los investigadores de que "es complicado encontrarla".

"CON LA VERDAD POR DELANTE"

En la misma línea, María José de Pazo ha afirmado que estas familias han acudido ante la CIAIM y ante todas las instancias "con la verdad por delante". "No nos habéis escuchado dar una versión, porque somos cautelosos, queremos que se investigue", ha aseverado, y ha proclamado que "decir la verdad" es "bueno en todas las investigaciones".

La hija del jefe de máquinas del Villa de Pitanxo, que ha confirmado que las familias de los desaparecidos no han tenido contacto con los supervivientes del naufragio, ha lamentado que hayan trascendido, por parte de "ciertas personas", explicaciones "que no son ciertas". "Eso te hace más dolor. Hay un dolor por la pérdida, un dolor por no encontrar los cuerpos y dolor porque no se sabe qué pasó", ha afirmado, y ha añadido: "Por eso es tan importante esta investigación, para arrojar luz, es bueno saber la verdad en todos los accidentes, pero en este más si cabe, porque hay 21 muertos, para que descansen en paz".

Por el momento, la única versión de los hechos que ha trascendido ha sido la comunicada por la propia armadora (Pesquerías Nores) el pasado 21 de febrero. Según la empresa, el propio patrón, uno de los tres supervivientes del naufragio, explicó que el Villa de Pitanxo tuvo un fallo en el motor principal durante una maniobra de virada del aparejo. Ese fallo dejó a la nave a merced del viento y las olas, que la hicieron escorar y hundirse en muy poco tiempo.

"PREGUNTAS SIN RESPONDER"

Las familias, que han descartado acudir a la vía penal por el momento ("el día que sea se sabrá"), han avanzado que presentarán otro escrito dirigido al Gobierno porque "hay preguntas que están sin responder".

De hecho, el jueves de la pasada semana acudieron a una reunión con el director general de la Marina Mercante, Benito Núñez Quintanilla, en la que también participó el delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, y en la que entregaron a las autoridades un documento con una batería de peticiones relativas a la búsqueda de los desaparecidos, así como con diversas preguntas sobre lo sucedido en el naufragio.

Los familiares ponían el foco sobre el "incumplimiento de varias medidas de seguridad" en el 'Villa de Pitanxo'. Así, mencionaban un brote de coronavirus entre la tripulación, por lo que piden conocer las condiciones de trabajo existentes y qué llamadas se hizo al servicio médico. Igualmente, reclamaron determinar las capturas existentes para conocer el peso del buque en el momento del hundimiento.

Otras de las cuestiones que plantean es que el Sistema Automático de Identificación (AIS) arroja como última posición conocida la del 26 de enero de 2022, lo que supone "un incumplimiento de lo establecido en las normas" y también reclaman conocer, entre otras cosas, detalles de la petición de socorro --activación de radiobaliza y llamada selectiva digital--, del protocolo que se puso en marcha una vez que se tuvo constancia, o de las condiciones meteorológicas en el momento del accidente.

BÚSQUEDA

Finalmente, en relación a los contactos con varias empresas que podrían aportar robots para la búsqueda submarina de los tripulantes desaparecidos, María José de Pazo ha confirmado que "esta semana no hubo novedades" y han vuelto a pedir que se traslade a las familias información de esos contactos y, en su caso, las respuestas de las empresas y los motivos alegados si descartan su intervención.

Con respecto a la posible actuación de los efectivos de búsqueda y rescate canadienses, María José de Pazo ha admitido que "Canadá ni está ni se la espera". "Ese compromiso tan sólido ya se ve... pasaron más de 15 días y no se materializó, ni se va materializar", ha lamentado.

En la misma línea, Crístofer González ha señalado que "esto, o lo hace el Gobierno de España o no lo hace otro gobierno". "Tiene que salir por nuestra parte, y que ellos tengan la voluntad, ni más ni menos", ha zanjado.