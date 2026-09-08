Fat Dog, The Dream Syndicate o Germán Salto entre los protagonistas del OUR FEST el 19 de septiembre en Ourense

Cartel del festival OUR FEST 2026 - OUR FEST

OURENSE, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La quinta edición del festival ourensano OUR FEST arrancará el próximo 19 de septiembre desde las 17.00 horas en el recinto ferial de Expourense con Fat Dog, Germán Salto o The Dream Syndicate entre algunos de sus artistas protagonistas.

Durante su presentación este martes en el Café & Pop Torga, en Ourense, el comisario del Xacobeo 2027, Marcos Gómez, ha celebrado un festival que "va mucho más allá" de la música y la cultura, apuntando al retorno económico, la generación de empleo o situar Ourense como "capital de la música".

"Auguro un buen futuro para este festival, que nos permite dar a conocer el patrimonio, gastronomía e historia y disfrutar de grupos históricos y de grupos de la tierra", ha destacado también el director del área de Cultura de la Diputación de Ourense, Marcos Vázquez.

Así, el festival mantendrá su formato de una única jornada con seis conciertos encadenados cuyo orden "construye un relato propio". Las entradas se encuentran disponibles en la página web del festival por un precio de 40 euros más gastos de gestión.

A la presentación también han acudido el teniente de alcalde de Ourense, Aníbal Pereira, el director de Expourense, Rogelio Martínez, y el director artístico del festival, David Jiménez, que ha destacado un evento que busca "incorporar la ciudad al mapa de grandes giras", así como "acercar a Galicia propuestas nacionales e internacionales que no siempre encuentran espacio en los circuitos habituales".

ORDEN DE CONCIERTOS

Tal y como han trasladado desde la organización del festival, la cita arrancará a las 17.00 horas con la apertura de puertas de Expourense. La primera actuación será la del artista de pop orquestal, power pop y tradición americana Germán Salto a las 17.30 horas.

A continuación, a las 18.45 horas será el turno de la banda gallega de música independiente Triángulo de Amor Bizarro, que serán sucedidos por los grupos americanos The Dream Syndicate (a las 20.15 horas) y The Mystery Lights (a las 21.45 horas), así como los escoceses The Jesus and Mary Chain (a las 23.15 horas). Finalmente, el festival culminará con la actuación de la banda británica Fat Dog a las 1.00 horas.

Asimismo, el DJ Albert Petit dará continuidad musical entre conciertos a través de diversas sesiones que combinarán "música negra con punk, punk rock, power pop y otros sonidos de guitarras".

"Es un festival intrépido, no vamos a por artistas en boca de todos; un festival 'boutique' para primar la música y la calidad artística", ha destacado Jiménez, subrayando la participación de artistas que "han sido, son y serán míticos de la escena del rock", así como de grupos "de culto" y grupos "de rabiosa actualidad".