La Fegamp convoca este viernes un minuto de silencio antes las casas consistoriales por las víctimas de Venezuela

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) ha convocado un minuto de silencio este viernes ante las casas consistoriales de cada ayuntamiento por las víctimas tras los dos terremotos de Venezuela.

"La fuerte vinculación que une a Galicia con Venezuela, tierra de acogida de miles de gallegos, nos hace sentir esta tragedia especialmente próxima, por ello debemos manifestar públicamente nuestro pésame a las familias de las víctimas y nuestro apoyo a los afectados", ha indicado la Fegamp en un comunicado.

Así las cosas, el acto tendrá lugar a las 12.00 horas y la Fegamp ha llamado a participar a todas las instituciones, entidades, trabajadores, ciudadanía y vecinos.