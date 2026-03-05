La Fegamp registra las alegaciones a la ley de administración local y se queja de "no tener más tiempo"

Archivo - El presdiente de la Fegamp, Alberto Varela. - FEGAMP - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Federación Galega de Muncipios e Provincias (Fegamp), Alberto Varela, ha confirmado que la entidad ha registrado, cuando se cierra el plazo, las alegaciones al anteproyecto del futuro ley de administración local de Galicia, si bien se ha quejado de "no tener más tiempo" para analizar mejor el texto y hacer más sugerencias.

En declaraciones difundidas por la Fegamp, Varela señala que son alegaciones "muy extensas" centradas "principalmente en cuatro ejes: financiación local, competencias, planta municipal y el problema del reto demográfico".

"Nos gustaría tener más tiempo para poder examinar esa ley con el detalle que merece, pero la respuesta de la Xunta que se nos dio ayer es que no tenemos más plazo que el plazo de alegaciones que acaba", ha esgrimido el también alcalde de Vilagarcía de Arousa.

Varela ha rememorado que en el encuentro mantenido con representantes de la Xunta, la Fegamp trasladó que le hubiera gustado participar "desde el principio" en la elaboración del texto.

Entonces, ha agregado, se trasladó a los representantes del municipalismo gallego que tendrían "todo el tiempo del mundo para hacer aportaciones". "La realidad es que no está siendo así", ha lamentado.

"Creo que una ley de esta trascendencia para el municipalismo gallego merece mesas de trabajo, que sean atendidas las alegaciones de la Federación y, por supuesto, que sea tratada con los ayuntamientos de una forma directa", ha zanjado.