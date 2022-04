Feijóo aboga por la celebración de un congreso para su sucesión, que espera quede resuelta en el mes de mayo

Asegura que volver al modelo de las baronías territoriales sería "un grave error" que no "representa el futuro"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El todavía presidente de la Xunta de Galicia y actual presidente del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, ha abogado por la celebración de un congreso extraordinario para su sucesión, al que espera además que se pueda presentar una lista "de unidad" y que pueda "quedar ventilado" en el mes de mayo.

En una entrevista concedida a La Voz de Galicia este domingo, y recogida por Europa Press, Feijóo se ha pronunciado sobre el camino que debe tomar el proceso de su relevo, algo que no había hecho hasta el momento. No así algunos presidentes provinciales como el ourensano Manuel Baltar o el coruñés Diego Calvo, que solicitaron expresamente la celebración de un congreso; en el caso de Calvo además, "lo antes posible".

Respecto a la compatibilidad de ambos cargos --presidente de la Xunta y del PP--, Feijóo ha reconocido que "desde el punto de vista político se puede hacer", pero no quiere "acumular cargos". "Creo que ser presidente de Galicia y ser presidente del PPdeG son puestos a los que hay que dedicarse a tiempo completo", señala, aunque insiste en que "no hay ninguna incompatibilidad".

Con esto en mente, el titular del Gobierno gallego "tiene claro" que en mayo "tiene que haber un nuevo presidente de la comunidad autónoma", por lo menos en lo que "esté en su mano" --presentar la dimisión como presidente de la Xunta--.

Pese a posicionarse a favor de un congreso extraordinario, Feijóo recuerda es decisión de la Junta Directiva convocarlo. Vistos los plazos para su celebración, podría darse una bicefalia --que el presidente de la Xunta y del PPdeG fuesen personas distintas--, algo que no tendría por qué ocurrir "si hay una candidatura de consenso".

"Si es así, no hay ningún inconveniente en hacer ambas cosas de forma simultánea. Si hay un acuerdo de los compañeros en una candidatura de amplio apoyo, las cosas podrían ir en paralelo", ha avanzado.

PIDE "UNIDAD"

Para eso hay que poner de acuerdo, entre otros, a los presidentes provinciales, con los que ha asegurado que ha hablado y de los que ha percibido "una enorme responsabilidad y un interés enorme por no defraudar". "Lo que hemos hablado de forma directa o indirecta coincide con lo que se ha expresado. No observo ningún indicador de preocupación. Lo resolveremos como lo hemos resuelto hasta la fecha. Salvo que no nos demos cuenta de que el objetivo es el liderazgo social, no el liderazgo orgánico", defiende.

Feijóo, aunque avala así la posibilidad de celebrar un congreso extraordinario, opción por la que ya se habían decantado presidentes provinciales como Diego Calvo (A Coruña) o Manuel Baltar (Ourense), insiste en las ventajas de que exista "una coincidencia mayoritaria".

"Nuestra diferencia con el Partido Socialista y el Bloque ha sido nuestra unidad. La gente está harta de los egos, de los problemas orgánicos. Por lo tanto, vamos a dedicar poco tiempo a lo nuestro, y vamos a dedicar el tiempo necesario a los demás", comenta.

Feijóo ve "lógico" que "las personas que puedan tener algún interés, y también los presidentes provinciales, aunque no lo tengan, hablen con quien quiera ser presidente". "Para presidir a una persona tienes que hablar con ella y prestarle tu confianza. El principal activo de un militante es la confianza que presta a un dirigente. Hay contactos informales, pero realmente ha habido una ejemplaridad enorme", apunta.

VOLVER A LAS BARONÍAS, "UN GRAVE ERROR"

Por otro lado, el líder popular ha rechazado "tutelar" el proceso, asegurando que "es perfectamente consciente de que lo que va a ocurrir en Galicia es lo que quieran los compañeros", aunque sí ha reconocido ser "corresponsable de la situación que vive en este momento el PPdeG" al haber asumido una responsabilidad orgánica nacional sin haber terminado la legislatura.

"Sería una irresponsabilidad por mi parte pegar un portazo, instalarme en Madrid y deciros 'hasta luego'. Eso no lo voy a hacer. A partir del momento en el que un compañero me suceda como presidente de Galicia, estaré como un consultor si quieren alguna opinión, y si no la quieren, tengo bastantes asuntos y compromisos", esgrime.

Afirma no estar "preocupado" y, aunque no señala a nadie, considera que "hay personas que están formadas y tienen experiencia orgánica y de gobierno que pueden ser buenos presidentes de la Xunta de Galicia".

Así, a sus compañeros solo les pide que el PP le presente "ni un solo problema a Galicia". "Este partido es muy sólido y fiable, es probablemente el modelo que me gustaría exportar al resto de España. Por eso los compañeros tienen una gran responsabilidad, que el PPdeG siga siendo un modelo de unidad. Y todos, la presidenta y los otros tres presidentes provinciales, tienen una enorme responsabilidad también", destaca.

Núñez Feijóo consideraría un "grave error" que volviesen las baronías territoriales. "Galicia ya es una ciudad única, un territorio policéntrico. Un partido que vuelva al pasado no va a representar el futuro y sería un grave error. No se lo recomiendo a nadie. No acabaría bien. Además nuestro partido está muy descentralizado", sostiene.

BALANCE AL FRENTE DE LA XUNTA

Sobre si le gustaría haberse llevado a algún conselleiro a Madrid, reconoce que sí, pero señala que ha intentado "preservarlos". "Sigue siendo mi Gobierno, y yo eso no se lo voy a quitar a Galicia", comenta.

En esta línea, defiende su decisión de dar un puesto en Génova al secretario xeral del PPdeG, Miguel Tellado. "En un partido, el número dos tiene que tener la confianza del presidente y del comité ejecutivo", indica.

En la entrevista, Feijóo hace balance también de su etapa al frente de la Xunta y asegura que deja Galicia "con la satisfacción del deber cumplido". "Estoy orgulloso de lo que hemos hecho los gallegos y lo que hemos mostrado a España", afirma, defendiendo la construcción del nuevo servicio gallego de salud o la gestión de la pandemia.

Este último punto es uno de los buenos momentos que destaca el presidente, junto a la llegada del AVE y el Xacobeo bienal. Por contra, entre los peores momentos para Feijóo han estado el accidente del Alvia, los muertos en incendios y el naufragio del Vila de Pitanxo".

De sus años en la política gallega destaca la "escasa pero buena relación" con Emilio Pérez Touriño, con quien reconoce haber sido duro --"aunque más duros fueron los nacionalistas"--. Remarca también la sintonía con líderes nacionalistas como Guillerme Vázquez y Francisco Jorquera y, a nivel nacional, "amigos" como Javier Lambán, o Emiliano García Page, entre otros. "Hay presidentes autonómicos del PSOE que, si mandasen en el PSOE, le iría mejor a España", asevera.

NUEVA ETAPA

Ya en clave nacional, reconoce que él no habría filtrado la agenda de su encuentro con el presidente Pedro Sánchez y que en relación a Galicia "ha habido bastante deslealtad institucional con las competencias", pero asegura que mientras ejerza de jefe de la oposición "aceptará que el presidente del Gobierno es su presidente también".

Afirma no haber hablado todavía con Santiago Abascal (Vox) y asegura que asistirá a la toma de posesión de Fernández Mañueco en Castilla y León. A este respecto, ha señalado que "el PSOE mucho habla de parar a Vox, pero al final su objetivo es que a Vox le vaya bien. Cuanto mejor le vaya a Vox, mejor le va a ir a Pedro Sánchez", advierte.

A Núñez Feijóo le gustaría que se le recordase por "poner a Galicia por encima de todo" y defiende su experiencia como gestor en la Comunidad para llegar a la Moncloa. "Sería incapaz de asumir la presidencia del Gobierno de España sin haber gestionado un euro público. Uno nunca se siente lo suficientemente preparado para presidir España, pero creo que tengo más formación para presidir España que para ser jefe de la oposición", concluye.