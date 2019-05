Feijóo acusa al PSOE de "burlarse de los españoles" e "incumplir la Constitución" en el estreno del Congreso

Publicado 22/05/2019 22:30:22 CET

El líder del PPdeG tacha a la oposición de Ourense como "la peor de toda Galicia" y le culpa de "intentar boicotear" la ciudad

OURENSE, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha calificado el estreno del Congreso como "una burla del PSOE ante todos los españoles". "En la casa de la soberanía popular los socialistas no solo dijeron que no estaban de acuerdo con la Constitución, sino que han mostrado que no la van a cumplir", ha afirmado.

Así lo ha expresado ante un auditorio abarrotado en el mitin central de los populares de Ourense celebrado en el pabellón de Os Remedios. El también presidente de la Xunta de Galicia ha estado acompañado del presidente de la Deputación de Ourense, Manuel Baltar, para arropar al candidato a la Alcaldía de la ciudad, Jesús Vázquez Abad.

En este contexto, ha señalado que "10 millones de personas votaron el pasado 28 de abril para que Sánchez no fuera el presidente del gobierno". Por este motivo, ha pedido el voto "a todos los que de buena fe votaron a Vox y a Ciudadanos porque no querían a la izquierda en el gobierno y se encontraron con que Sánchez los utilizó como a un juguete".

Por ello, y en clave de autocrítica, ha aludido a que su partido "falló a la hora de explicar la importancia de la unión del voto" y ha insistido en hacer su lectura de lo sucedido en las generales: "El PP es un partido responsable que sabe decir que el resultado de las elecciones generales fue decepcionante, mientras que los socialistas, con menor porcejate de apoyo que nosotros, dicen que fue maravilloso".

Con la vista puesta en los comicios municipales, Feijóo ha declarado que "sólo existe una alternativa: elegir al mejor alcalde de todas las ciudades gallegas o escoger a la peor oposición de toda Galicia". "O gobernamos los que creemos sin límites en las posibilidades de Ourense o lo harán juntos y revueltos todos los que día a día han intentado boicotear a esta ciudad", ha subrayado.