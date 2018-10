Feijóo avala a Rey Varela, reelegido presidente del PP de Ferrol: "Cumpliré su petición y le cesaré para ser candidato"

Publicado 22/09/2018 18:05:17 CET

"Podía quedarse en mi Gobierno, pero ha decidido el camino más difícil", destaca el líder popular, que tendrá que remodelar su gabinete en breve

FERROL, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El líder del PPdeG y presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha respaldado al hasta ahora conselleiro de Política Social, José Manuel Rey Varela, en su reelección como presidente del PP de Ferrol, ciudad en la que será candidato en las próximas elecciones municipales de 2019. Su salida y la de Beatriz Mato para concurrir en A Coruña en las locales, obligarán al jefe del Ejecutivo a remodelar su gabinete en breve.

"Cumpliré su petición y le cesaré; no porque me guste, lo haré porque Ferrol se lo merece y, de esta manera, cumpliremos ambos con lo que nos hemos comprometido", ha resaltado Feijóo, en la clausura del congreso local.

Rey Varela ha sido reelegido presidente local en un cónclave en el que ha obtenido más del 99 por ciento de los apoyos. No en vano, han participado 334 afiliados de la agrupación ferrolana, de los que 331 votos fueron para él --único candidato-- y los tres restantes han sido el blanco.

"Ferrol lo que necesita es alguien que quiera a esta ciudad por encima de todo, por encima de lo más cómodo, y los ferrolanos quieren a su ciudad y no la quieren ver condenada por un equipo de gobierno en el que los problemas, la apatía y la desgana sean la hoja de ruta de cada día", ha incidido el presidente del PPdeG, que ha alabado el trabajo realizado en los tres últimos años por Rey Varela al frente del departamento de Política Social.

"Un tiempo en el que no me dio ni un solo problema, algo que no es fácil, ya que en un Gobierno siempre hay muchos problemas, pero que en el caso de Rey Varela, es de los gobernantes que te explican los problemas y te traen las soluciones. Pierdo un conselleiro ilusionado y comprometido, pero, por su parte, lo gana Ferrol, que es su destino", ha proclamado.

MAYORÍA ABSOLUTA

"Rey Varela podía quedarse en mi gobierno, pero ha decidido el camino más difícil, presentarse a unas elecciones y saber que no le valdrá con ganar. Tienes que sacar la mayoría absoluta", ha retado, además de reivindicar su trabajo en servicios sociales.

Según Feijóo, esta labor ha convertido, a día de hoy, a Galicia "en la comunidad de todo el Estado que atiende más y mejor a las personas, de todas las edades y necesidades".

Frente a ello, Feijóo se ha referido al gobierno liderado por Jorge Suárez (FeC), al que ha calificado como de un "balance de nada", algo que ha estimado que "es muy difícil, el poder decir que llevamos tres años y medio al frente de la Alcaldía y no hemos hecho nada, es muy complicado, y solo lo consigue el actual alcalde de Ferrol, ya que no hay proyecto, ni equipo, ni ilusión, algo que Ferrol no se lo merece".

Por último, Feijóo también ha animado a los presentes a trabajar "todos juntos. "A todos aquellos que tengan dudas, tratad de decirles lo que veis todos los días con el actual gobierno", ha animado.

En este acto de clausura, también ha tomado la palabra el presidente provincial del PP de A Coruña, Diego Calvo, quien ha destacado el trabajo realizado por Rey Varela al frente de la Consellería de Política Social durante los tres últimos años y ha criticado "la parálisis que sufre Ferrol y sus ciudadanos con el actual gobierno", incidiendo en que "ya lo decía el alcalde, que él era un activista y no un gestor".

RELEVO DEL GOBIERNO

Por su parte, Rey Varela ha tenido palabras de agradecimiento para los afiliados, además de para su familia, los integrantes de la dirección del partido en Ferrol y del grupo municipal, así como para Alberto Núñez Feijóo.

"Hoy quiero pedirte, en nombre de todos los que estamos aquí, mi designación como candidato a la alcaldía de Ferrol y que, en el momento en el que lo creas adecuado, me liberes de mis responsabilidades del Gobierno de Galicia para entregarme al objetivo que todos deseamos, como es recuperar la Alcaldía de Ferrol y devolver la ilusión a los ferrolanos", ha pedido.

EQUIPO RENOVADO Y PROFESIONALES INDEPENDIENTES

Rey Varela también se ha referido a la renovación de cargos en la nueva junta directiva local "el 50% en los órganos de dirección, y en el que más del 60% son mujeres".

"Incorporamos a profesionales independientes de diferentes ámbitos como el económico, social, educativo, sanitario, medioambiental, cultural y deportivo, demostrando que tenemos un proyecto de todos y para todos", ha recalcado.

El todavía conselleiro de Política Social ha incidido en que "el siguiente paso es comenzar a diseñar con todos el proyecto de ciudad para Ferrol, para salir de la actual parálisis, continuar el camino que no se debió abandonar en mayo del 2015 para seguir avanzando y lograr el lugar que se merece en el conjunto de las ciudades de Galicia y España".

"Me quiero presentar porque me siento más preparado que nunca para liderar un proyecto y a este equipo que empezará a trabajar a partir del lunes, sin perder un minuto, creando grupos de trabajo y recogiendo las demandas e ilusiones de las entidades y de los ferrolanos, ha sentenciado.