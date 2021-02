Feijóo avisa de la situación "crítica" de la comarca de Ferrolterra, que atribuye a las decisiones del Gobierno central

FERROL, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que "la situación industrial, social y económica de las comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal es crítica" y "tendente a empeorar", estado que atribuye a las decisiones del Gobierno central.

"Estamos ante la peor situación vivida por estas comarcas desde hace décadas. No hay proyectos de futuro y no se cumplen los compromisos del presente, y por ello no vamos a callar y no vamos a mirar para otro lado. Lo que vamos es a luchar por esta zona", ha manifestado.

El también presidente de la Xunta se ha pronunciado de este modo en el Parador de Turismo de Ferrol, donde ha estado acompañado del presidente provincial del PP, Diego Calvo, y del presidente local, José Manuel Rey Varela. Junto a ellos, se ha reunido con regidores y portavoces municipales populares en el norte de la provincia de A Coruña para analizar el actual escenario.

En su intervención, Feijóo ha culpado al Gobierno central de la situación, ya que "todas las decisiones que toma van en contra de los intereses legítimos de la comarca".

SITUACIÓN DE VARIAS PLANTAS

"Es sorprendente que la ministra de Transición Ecológica no sea capaz de hacer ver a Siemens Gamesa que no tienen ningún sentido desmantelar una fábrica de palas eólicas cuando se va a ejecutar un gran concurso eólico", ha sostenido.

Además, Feijóo ha sostenido que la política energética del Gobierno "lleva a desmantelar la central térmica más grande de España, después de una inversión de más de 200 millones tras tener el compromiso del anterior Ejecutivo de que sería la única que seguiría funcionando en España después de cerrar las otras siete". "O logramos paralizar el desmantelamiento previsto para As Pontes o se ejecutará lo mismo que se ha realizado con Meirama", ha apuntado.

En cuanto al sector naval, ha alertado de un nuevo retraso en la construcción de las fragatas F-110 para la Armada Española. "No vamos a tener trabajo en el año 2021, 2022 y se nos dice que hasta el año 2023 no empezará la carga de trabajo de las fragatas que estaban comprometidas desde el año 2018", ha denunciado.

Tras ello, ha incidido en que desde ese año "había consignados 250 millones de euros en los Presupuestos Generales del Estado (PGE), es decir, 1.000 millones en cuatro años que se dejaron sin gastar". Por ello, ha pedido, "como mínimo, un buque puente para tener algo de carga de trabajo y ha asegurado que cuesta menos de 120 millones de euros", en alusión a la reclamación del encargo de un BAM para la Armada.

MODERNIZACIÓN DEL ASTILLERO

Núñez Feijóo ha incidido también en la necesidad de acometer la modernización del astillero de Ferrol. "Si no afrontamos las obras incluso corremos el riesgo de perder las fragatas", ha señalado para pedir también la construcción del dique seco".

En este sentido, ha emplazado al Gobierno a "tomar las medidas que tiene que tomar en el Consejo de Ministros", en el que ha recordado que hay ministros de Ferrol, y empezar a solucionar el problema. "Con un astillero que no tiene carga de trabajo, todo lo contrario que en Cádiz, en donde había un compromiso como era el de las corbetas en el sur y las fragatas en Ferrol, en el sur están cargados de trabajo y aquí no hay carga de trabajo", ha detallado.

Por último, Núñez Feijóo ha lamentado que, en los doce años que lleva como presidente, nunca vio "una situación tan crítica como la que estamos comprobando en las comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal".