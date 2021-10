Feijóo condiciona aplazar la cumbre de presidentes sobre financiación a que así lo quiera "la mayoría"

Solo accederá a cambiar la fecha si hay un acuerdo conjunto y esgrime que él no pedirá permiso al PP para reunirse como presidente autonómico

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha manifestado este lunes que está abierto a ver la posibilidad de aplazar la cumbre de mandatarios convocada para el próximo 2 de noviembre en Santiago, pero ha advertido que es una decisión que debe tomarse entre todos y no solo él o de forma "bilateral" porque lo solicite otro de los convocados al encuentro, como ha hecho el extremeño Guillermo Fernández Vara.

Iinicialmente, a la cita estaban convocados otros siete presidentes, junto con él dirigente popular gallego: cinco socialistas --Vara (Extremadura), Emiliano García-Page (Castilla-La Mancha), Javier Lambán (Aragón), Asturias (Adrián Barbón) y La Rioja (Concha Andreu)--; así como Miguel Ángel Revilla (del Partido Regionalista de Cantabria); y el popular Alfonso Fernández Mañueco, presidente de Castilla y León.

Pero tras la intervención de Feijóo en el Debate sobre el Estado de la Autonomía, varios socialistas se quejaron públicamente de que el presidente gallego buscase utilizar el encuentro de modo "frentista" e incluso la mandataria riojana anunció que no asistiría. Por su parte, Feijóo defendió que no había ningún "frente", ni contra el Gobierno de Pedro Sánchez, ni contra la Generalitat.

Ya este lunes, preguntado por la petición de Vara, quien ha confirmado que solicitó a Feijóo retrasar esta cita en la que estaba previsto abordar el debate sobre la financiación autonómica, entre otras cuestiones, y quien se ha mostrado partidario de que antes se reúnan los presidentes del PSOE, Feijóo ha replicado que habrá que ver cuál es la opción de "la mayoría".

"Si la mayoría de los presidentes proponen aplazar la fecha lo podemos ver, pero yo no tomaré una decisión sin hablar con todos los presidentes", ha sentenciado, en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal de su Ejecutivo, que se produjo este lunes de forma extraordinaria para dar luz verde a los presupuestos gallegos de 2022.

En su intervención, Feijóo ha explicado que mantuvo en la pasada jornada una conversación con Vara que quedó "interrumpida" por que el socialista se encontraba en el congreso de su partido, y que está pendiente de ser "cerrada" en los próximos días.

LA FECHA QUE "ENCAJABA EN TODAS LAS AGENDAS"

Dicho esto, ha defendido que el 2 de noviembre fue una fecha propuesta como la que mejor "encajaba en todas las agendas" de los mandatarios que tenían que desplazarse a Santiago, una ubicación que, ha defendido, tampoco puso él, sino que hubo "algún presidente socialista" que le recordó que tocaba Santiago porque se habían producido los últimos encuentros en otras comunidades.

Fue de este modo, ha continuado, como él "invitó" a Galicia a los presidentes, igual que previamente y --ha resaltado-- tanto con Mariano Rajoy como con Pedro Sánchez en La Moncloa se produjeron citas similares en diversas autonomías con intereses comunes, en las que, ha añadido, se explicitó una postura ya "muy conocida" sobre financiación autonómica. Más tarde, ha recordado, que se "amplió el foro" con La Rioja y Castilla-La Mancha.

"ESTO NO ES UNA REUNIÓN DE PARTIDOS"

Feijóo ha admitido que Vara le planteó aplazar, y que también ha hablado con el presidente asturiano --que le habría avanzado el sentido de la llamada del mandatario extremeño--, pero también ha recordado que Revilla ha manifestado en esta jornada que él es partidario de mantener el encuentro el día 2. Por ello, ha insistido en que si hay un cambio tiene que ser por "acuerdo de todos" los presidentes convocados.

Más allá, el presidente gallego ha proclamado que "la cita no se discute", aunque "se puede discutir la fecha". "Si a la mayoría de presidentes no les viene bien, pues buscaremos otra. Si a la mayoría de presidentes nos viene bien, pues mantendremos el dos", ha insistido, antes de recalcar que "esto no es una reunión de partidos".

De hecho, preguntado acerca de a qué cree que se debe la reacción de los dirigentes socialistas, ha asegurado que "no" lo sabe, antes de añadir que cualquier comentario sería una "especulación", pero a renglón seguido ha sugerido que podrían estar interfiriendo intereses de partido.

"Yo no di cuenta al PP, a la calle Génova y al presidente de mi partido sobre este encuentro. Son reuniones que tenemos desde que soy presidente de la Comunidad y con otros de otras comunidades que han ido cambiando. Nunca los presidentes autonómicos pedimos autorización para reunirnos con otros colegas, aunque no sé si a partir de la fecha hay algún partido que necesite solicitar autorización", ha apuntado.

"Yo desde luego no lo voy a hacer. Otra cosa es que me reúna como presidente del PPdeG, en ese caso sí. Pero no vengo aquí a representar los intereses del PPdeG, sino de Galicia", ha añadido Feijóo, para concluir que dichos intereses son "coincidentes" con los de los ciudadanos de otras comunidades con independencia del color político de sus respectivos gobiernos.