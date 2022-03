Feijóo cuestiona destinar 20.000 millones a planes de Igualdad y sugiere que Sánchez prioriza su coalición "a la gente"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha advertido que, en el momento actual, con el trasfondo de la guerra de Ucrania y sus consecuencias, no ve "acertado" destinar 20.000 millones a planes de Igualdad, al tiempo que ha sugerido que el jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, "prioriza" su coalición con Podemos "a la gente".

"Nos hemos enterado por una nota de que se van a destinar 20.000 millones a políticas de igualdad, no sabemos más. En un momento en el que no podemos pagar el precio de la luz, cierran las fábricas, los barcos no pueden salir a pescar y el sector agrario no puede pagar la factura del combustible, plantear 20.000 millones para políticas distintas a las prioridades uno, que es llegar a fin de mes, no nos parece acertado", ha dicho.

"Cada uno tiene sus prioridades. Para nosotros es la gente, para otros, mantener un acuerdo de Gobierno", ha aseverado, en la rueda de prensa posterior a la Conferencia de Presidentes, en La Palma.

Enfrente, ha dicho que, bajo su punto de vista, ahora resultaría "mucho más interesante" bajar la factura de la luz y el gas y reducir los impuestos de los carburantes que "mantener una coalición de Gobierno porque una ministra establezca que 'esto, o nada'".

En la misma cita, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido que en estos momentos "la igualdad entre hombres y mujeres es tan importante como acabar con la pobreza de las familias", apelando a redirigir los recursos a esta prioridad.