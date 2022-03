Feijóo esquiva el embate sobre su futuro con un ataque a Pontón por la "división" del BNG sobre Ucrania

Miembros PP, BNG y PSOE participan en un acto de repulsa en O Hórreo contra la invasión rusa, tras fracasar la negociación de una declaración institucional

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha llevado el debate a su terreno en la sesión de control de este miércoles en la Cámara autonómica, donde ha esquivado el embate de la portavoz del BNG, Ana Pontón, sobre su futuro y la exigencia de dimitir ya como titular del Gobierno gallego al optar a tomar las riendas del PP, con un duro ataque sobre la posición del Bloque en relación a la guerra de Ucrania.

La acometida de Feijóo con la invasión rusa como telón de fondo trae causa del fracaso en la negociación de una declaración institucional entre los tres grupos con representación en el Pazo do Hórreo (PPdeG, PSdeG y BNG), que quedó ratificada en la pasada jornada. PP y PSdeG han culpado al Bloque, que lanzó un mensaje que ha reiterado Pontón este miércoles contra el presidente: el "uso de los muertos" de la guerra para "atacarle".

En concreto, el Bloque trasladó a los otros dos grupos un texto alternativo al que proponían y que fue objeto de consenso entre todas las fuerzas políticas en la Diputación de A Coruña. Incluía una condena de la agresión rusa a Ucrania, condena que ya ha explicitado la portavoz nacional previamente, pero populares socialistas y nacionalistas --con el amparo de otros pronunciamientos públicos de miembros del Bloque en redes, por ejemplo-- ven "ambigua" la postura.

Y es que el texto pactado por populares y socialistas, en concreto, también apoyaba expresamente la labor de las fuerzas armadas españolas, siendo este el principal escollo para que lo aceptase la formación nacionalista, en contra de medidas como el envío de armas.

En esta coyuntura, Feijóo ha atacado con toda crudeza al BNG durante la sesión de control. "Ucrania está siendo masacrada. Están matando a la población civil", ha advertido el líder popular, quien ha afeado que el Bloque rechace "condenar este tipo de atentados contra los derechos humanos y contra la soberanía de un país".

Y dado que Pontón le urgía a "dimitir" toda vez que ve "una falta de respeto" que vaya a "gobernar Galicia por teléfono" mientras recorre España en la campaña interna para liderar el PP y también al menos durante unos meses después, el dirigente popular ha replicado que es ella la que debería dimitir por "no ser capaz de tener un gesto de humanidad" con el pueblo de Ucrania "en un momento crítico".

EL LIDERAZGO DE LA NACIONALISTA, CUESTIONADO POR EL PRESIDENTE

De hecho, ha llevado su argumento un paso más allá para cuestionar el liderazgo de Pontón. Feijóo ha ironizado con que no es que él "manipule" al PSOE para poner en el foco la postura del BNG, sino que, ha profundizado, hay ambigüedad porque los nacionalistas "están fracturados" y existe "división" en relación a la invasión rusa.

En este contexto, ha sugerido que Pontón no es capaz de imponer su postura porque "no lidera el BNG" y ha concluido que, por ello, no se pudo cerrar en la pasada jornada la declaración institucional. No porque no haya acuerdo "sobre el fondo" si no por que Pontón "no lidera" la formación nacionalista.

Y, según Feijóo, cuando alguien "no lidera" a su partido, tiene que recurrir a "insultar al otro" para "tapar" la situación. No en vano, ha incidido en que el Bloque pide la independencia de Galicia pero no es capaz de "plasmar el acuerdo con la soberanía de Ucrania en la relación con el mundo", mientras sugiere que "repeler una agresión es no tener razón, o que ser europeísta y atlantista es ir contra la dignidad de las personas".

Sobre hasta cuándo seguirá al frente de la Xunta, pocas pistas sobre lo ya dicho en días pasados. Feijóo se ha limitado a defender que no "dará estabilidad" al PP a costa de la Xunta, y que cumplirá con sus funciones "hasta el último instante". "Galicia es mi madre, y uno no rechaza a su madre", ha alegado, antes de enviar un mensaje a Pontón: le queda un periodo "corto" en la Xunta, pero este "puede ser mayor" del que le espera a ella "como presidenta de la Comunidad".

LA "INDECENCIA" DE "USAR A LOS MUERTOS"

"Usted es un excelente candidato a presidir el PP de la corrupción y de la falta de ética", ha replicado una Pontón visiblemente indignada, quien ha afeado al presidente, con la declaración frustrada como bandera, de haber "dado orden de usar al pueblo ucraniano para atacar al BNG con mentiras".

"¿Cómo puede usar a miles de muertos para atacar al BNG. Es de lo más indecente que he visto en este Parlamento", ha sentenciado, antes de recordar a Feijóo que él es padre, como ella es madre, y de preguntarse cómo puede "utilizar" la situación ucraniana, tras ver las trágicas imágenes diarias de la guerra, para "mentir" en sede parlamentaria y atacar al Bloque.

Pero Pontón ha lamentado que no son las primeras "manipulaciones" que sufre el Bloque y su propia persona por parte de los populares --a lo que Feijóo ha respondido posteriormente que si alguien ha sido atacado es él, especialmente por ella como portavoz--, y ha insistido en que, aunque "mienta" en la Cámara y "use" la situación de Ucrania, el hecho es que "cogió el camino de Madrid".

"Y ahora pretende gobernar Galicia por teléfono móvil, entre mitin y mitin del PP", ha esgrimido, para concluir que es "una falta de respeto" a los gallegos en la que se produndizará cuánto más tiempo permanezca Feijóo al frente de la Xunta, ya que debería "dimitir" inmediatemente. "¿Cuándo lo va a hacer? Espero que no conteste en un plató de televisión", ha insistido la nacionalista, sin éxito.

CONCENTRACIÓN EN LA ENTRADA DEL PARLAMENTO

Tras el debate, poco antes del medio día, ha tenido lugar en la entrada del Parlamento una concentración y un minuto de silencio en la entrada principal del Pazo do Hórreo en memoria de las víctimas de la guerra y como señal de repulsa contra la invasión de Ucrania.

En ella han participado representantes de los tres partidos con representación en la Cámara autonómica, entre ellos Pontón y Feijóo, que este mismo miércoles se desplazará a la capital madrileña a formalizar su candidatura avalado por 50.000 firmas de afiliados de todo el territorio español.

EL PSOE PIDE AL BNG VOLVER AL CONSENSO

Y fuera del Parlamento, el secretario xeral del PSdeG, Valentín González Formoso, en una rueda de prensa en Vigo, tras mantener una reunión con el alcalde, ha lamentado del "veto" del BNG a una declaración institucional en el Parlamento con la que se pretende "exigir a Putin que pare la guerra, que deje de matar ciudadanos, que deje de violar del derecho internacional" y que se apoye "a las instituciones que intentan resolver esta situación, y a las instituciones europeas de las que formamos parte como aliados".

"Nos gustaría que el BNG volviera al consenso", ha reclamado el líder de los socialistas gallegos, al tiempo que ha recordado que se vive "el momento más crítico de las democracias occidentales" desde la Segunda Guerra Mundial y hay que "tener claro" que, "sin unidad es imposible hacer frente a Putin y a esta guerra".