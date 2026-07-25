Feijóo llama a ser "responsables" y combatir "juntos" los incendios: "Vamos a refrescar el ambiente político"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, en los actos institucionales del Día de Galicia. - César Arxina - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP y expresidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido este sábado la necesidad de que las distintas administraciones cooperen para combatir los incendios que afectan a distintos puntos de España --con especial intensidad en Madrid, Castilla y León y Castilla-La Mancha--; y ha apelado a ser "responsables" y "trabajar juntos".

"Vamos a refrescar el ambiente político", ha trasladado, en declaraciones a los medios en Santiago de Compostela, donde participa en los actos institucionales del Día de Galicia.

El líder popular ha explicado que ha hablado con los tres presidentes autonómicos más afectados --Madrid, Castilla y León y Castilla-La Mancha--, así como con alcaldesas y alcaldes de la Comunidad madrileña. "Estamos trabajando todos y yo espero que cada uno esté en su puesto y a la altura de sus responsabilidades", ha manifestado.

Y en un escenario marcado por el rifirrafe político entre el ministro de Transportes, Óscar Puente, y la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha advertido que él no hablaría de "peleas". "Creo que hay declaraciones que se comentan por sí solas", ha esgrimido, en relación a las palabras de Puente sobre las comunidades del PP y la UME.

Dicho esto, el que fuera presidente de Galicia, comunidad que ha sufrido de forma reiterada el impacto de los fuegos forestales, ha insistido en que "lo importante es trabajar juntos, atender a la gente y preservar en todo lo que se pueda bienes materiales".

"Pero sobre todo y por encima de todo, preservar las vidas de las personas", ha sentenciado, antes de pedir que todos los ciudadanos que puedan verse afectados por los incendios "sigan las instrucciones de los ciudadanos".