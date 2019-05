Feijóo pedirá el impulso de la autovía y la alta velocidad Lugo-Ourense en su primera reunión con Sánchez

Actualizado 18/05/2019 16:21:03 CET

El líder del PPdeG arropa al alcalde de Chantada, que vuelve como candidato popular tras dos mandatos como independiente: "Nunca nos fuimos"

CHANTADA (LUGO), 18 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Xunta y del PP de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha avanzado este sábado que reclamará al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, el impulso de la autovía y de la alta velocidad ferroviaria entre las ciudades de Lugo y Ourense en la primera entrevista que mantengan ambos mandatarios, toda vez el secretario general del PSOE vuelva a ser investido presidente.

Así lo ha adelantado durante un mitin en Chantada (Lugo), donde ha arropado al candidato del PP a la Alcaldía, Manuel Lorenzo Varela, quien vuelve a las filas populares después de ser regidor durante las últimas dos legislaturas --entre 2011 y 2015-- con su propio partido: Independentes Terras do Asma (INTA).

En este acto de campaña frente a más de un centenar de simpatizantes, han estado acompañados del senador por Lugo José Manuel Barreiro y la secretaria xeral de Igualdade en la Xunta, Susana López Abella. La alcaldesa de Mondoñedo y presidenta del PP de Lugo, Elena Candia, tenía previsto asistir al mitin pero finalmente no lo ha hecho. "Me extraña, pero bueno", ha expresado el regidor chantadino sobre su ausencia.

En materia de infraestructuras, Feijóo ha afeado al PSOE que durante el Gobierno de Zapatero "escindiese" los contratos de la A-56, entre Ourense y Lugo, mientras que cuando Rajoy llegó a Moncloa a partir de 2011, a pesar de que los socialistas dejaron a España "quebrada", las obras en estas vías "se mantuvieron, aunque fuesen de forma lenta".

No obstante, el presidente de la Xunta también ha dicho que con el nuevo Ejecutivo de Pedro Sánchez "no es optimista". "Lo primero que le pedí al ministro de Fomento (José Luis Ábalos) fue que la que estaba en marcha, la autovía Lugo-Santiago, estuviese para 2021. Teníamos todos los proyectos y puntos kilométricos en obras, y lo primero que hizo en respuesta fue bajar un 60 por ciento la inversión en Galicia y subirla un 30 por ciento en Cataluña", ha explicado.

Así, ha puesto encima de la mesa el reto de que la Ribeira Sacra sea Patrimonio de la Humanidad de la Unesco para advertir de la "importancia" de "insistir" en las infraestructuras para el interior gallego.

Feijóo también ha aprovechado para reivindicar su gestión al frente de la Xunta, que invierte una media de más de 4.000 euros por persona al año, "por encima de la media" según sus cifras, y ha expresado su "apuesta" por el rural: "O hacemos una discriminación positiva hacia el interior, o los más ricos seguirán siendo más ricos y los más necesitados seguirán siendo más necesitados".

EL PSOE EN LA DIPUTACIÓN, "AVERGONZANTE"

Enfrente ha situado al PSOE en la Diputación de Lugo, cuya última legislatura fue, en palabras del líder autonómico, "avergonzante" con "insultos" y "faltas de respeto" en los plenos de la institución provincial, con frecuentes enfrentamientos entre los socialistas y el alcalde de Becerreá, Manuel Martínez, quien llegó a ser expulsado del partido y como número dos del gobierno provincial.

Con una mirada de reojo a la histórica caída del PP en las elecciones generales del 28 de abril, Feijóo ha evidenciado el "error" que supuso "dividir el voto" del centro derecha cuando "la mayoría de votantes de Ciudadanos y Vox preferían que el presidente del PP (Pablo Casado) fuese presidente el del Gobierno".

En este sentido, ha querido mandar un mensaje al resto de Comunidades Autónomas, ya que en más de una decena de ellas se celebrarán elecciones el próximo 26 de mayo: "Con los gobiernos bipartitos, al final habrá que decir 'sí, señor' a Sánchez. Pero cuando le decimos 'sí, señor' a Sánchez le decimos 'sí, señor' a Pablo Iglesias y a los independentistas de Cataluña".

"UNIR LO QUE ESTABA DESUNIDO"

Durante este mitin, Feijóo ha arropado al alcalde de Chantada, quien vuelve ahora al PP, también como senador electo el pasado 28 de abril, después de 8 años como independiente. De este caso se ha servido el presidente del PP gallego para reivindicar que "unir lo que estaba desunido" es "la única vía" para recuperar el mando no solo en Chantada, sino también en la Diputación de Lugo y en el Ejecutivo estatal.

Por su parte, el regidor, que ha admitido "no contar con que hubiese tanta gente" en el salón, ha querido agradecer a los dos concejales del PP durante esta pasada legislatura --que no figuran en su lista-- y ha presentado a varios miembros de su candidatura, compuesta mayoritariamete por integrantes de Independentes do Asma, su anterior partido.

"En su momento me comprometí a continuar con la gente con la que estoy trabajando desde hace tiempo. Mientras esta gente quiera seguir conmigo, voy a aportar por ella", ha indicado. Así, Manuel Lorenzo Varela ha querido insistir en que a pesar de las "desavenencias" que provocaron en su momento que se fuese del PP, "nunca se fueron" de la formación.

Aprovechando la presencia de Feijóo, ha querido valorar que "nunca se sintió marginado por la Xunta", para seguidamente lamentar que "no puede decir lo mismo de la Diputación", de cuyo gobierno ha censurado su "caciquismo".

Además, el recién electo senador ha puesto el foco en la "necesidad" de que el PP alcance la mayoría absoluta en Chantada en los próximos comicios. "Si no, no gobernamos. El PP tiene ese defecto", ha puntualizado.