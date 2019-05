Feijóo pide a los vigueses que no se dejen "insultar" por un alcalde que es "servidor de sí mismo"

Actualizado 24/05/2019 20:21:24 CET

Compara a Abel Caballero con Nicolás Maduro, y proclama: "La política no puede ser vanidad, sino servicio público"

El presidente del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, ha apelado este viernes al voto de todos los vigueses que le dieron un respaldo mayoritario en las tres últimas elecciones autonómicas, y ha pedido que voten también al PP en los comicios municipales de este domingo y que no se dejen "insultar".

Así lo ha trasladado durante su intervención en el mitin de cierre de campaña del PP vigués, que se ha celebrado en el Tinglado del Puerto olívico, y en el que el líder de los 'populares' gallegos ha hecho constantes referencias al apoyo que ha recibido de la ciudad de Vigo cada vez que ha aspirado a ser presidente de la Xunta en unas elecciones autonómicas.

Feijóo se ha dirigido expresamente a quienes le han hecho "tres veces" presidente de Galicia para pedirles "que no se dejen insultar" por un alcalde que les tilda de "antivigueses" por su decisión. "Hablad libremente y votad libremente, vivid de pie, nunca de rodillas", ha proclamado, pidiendo el apoyo a los "vigueses menospreciados que no rinden pleitesía", a los que "no les atemoriza que les quiten una subvención" o "simplemente que no les saluden", porque "el voto es secreto y por ahí no hay problema".

El líder del PPdeG ha reivindicado su compromiso "desde el primer día" con la ciudad, y ha pedido el apoyo de los vigueses para Elena Muñoz, que "no insulta a nadie" y representa la "humildad y la gestión", frente a la "mentira, la soberbia y la negligencia".

Núñez Feijóo ha insistido en su mensaje, ya esgrimido en otras citas electorales, de que "Abel Caballero no es Vigo", y ha añadido que, del mismo modo, "Maduro no es Venezuela, aunque los dos se crean que lo son".

Tras recalcar que "la política no puede ser vanidad o egocentrismo, sino servicio público", ha apuntado que "Vigo no es el cortijo de un señorito, ni un conjunto de jornaleros que sirven a un señorito". En esa línea, ha acusado al regidor socialista de ser "solo un servidor de sí mismo, que tiene la palabra 'Vigo' para tapar sus mentiras, negligencias y gestión deficiente".

Según ha subrayado, "hay dos formas de perder las elecciones: quedarse en casa y dividir el voto de los ciudadanos a los que insulta Abel Caballero", y "hay una forma clara de ganar: unir el voto de los que no están de acuerdo con Abel Caballero y creen en la libertad", y creen, entre otras cosas que "no se puede meter a la cuñada, al marido, a la mujer y al hermano, e insultar al que se atreve a pronunciarlo", en alusión al caso del 'enchufe' de una cuñada de Carmela Silva en una concesionaria municipal.

El presidente del PP de Galicia ha elogiado el trabajo de Elena Muñoz en la oposición, como la "voz de la libertad y la antorcha del Vigo valiente", y ha recordado que "mientros unos se dedican a los 'shows'", la responsable del PP vigués y la Xunta se han dedicado "a las cosas de comer" y que "de verdad" preocupan a los ciudadanos, como la industria, el empleo, o la sanidad pública.

Por su parte, la candidata a la Alcaldía ha alertado contra el "falso viguismo" de quien presume de que "Vigo va como una moto", que es "el alcalde de la economía" o de "la mejor política social de España", cuando, en realidad, la ciudad "pierde población y peso empresarial", "tarda 300 días en dar una licencia" o tiene 63.000 vecinos en riesgo de exclusión.

"Falso viguismo es hablar de empleo, cuando a los únicos que les va bien en el empleo es a familiares y amigos de concejales; falso viguismo es premiar a un funcionario condenado por enchufar a la cuñada de la teniente de alcalde; o amordazar y amenazar a asociaciones y colectivos con quitarles subvenciones si se atreven a criticar al alcalde. Ése es el peor viguismo, el que amordaza y calla", ha sentenciado.

Por todo ello, Elena Muñoz ha apelado a su mensaje de campaña, "Vigo es más", para pedir a la gente que vote "sin miedo" al PP, para "dar un salto al futuro en beneficio de todos", por un Vigo "con menos impuestos, con un Plan General, que apueste por el comercio, por el emprendimiento y por los jóvenes, sin buenos y malos".