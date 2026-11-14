Feijóo se reivindica como "gestor" desde Galicia y pide "ayuda" para llegar a Moncloa: "Hay 600 kilómetros y 15 días"

Feijóo, con dirigentes del PPdeG, durante el acto de Santiago. - Álvaro Ballesteros - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP y candidato a presidir el Gobierno de España, Alberto Núñez Feijóo, ha regresado a su tierra, donde fue presidente de la Xunta durante 13 años, para reivindicarse como "gestor", coger impulso en el tramo final de la carrera hacia las urnas y pedir "ayuda" de los suyos para "culminar el viaje a la Moncloa". Si lo logra, además de garantizar un Ejecutivo que "sirva" y no "robe" a los españoles, ha sellado el compromiso de que "no fallará" a Galicia.

Para reivindicarse como "gestor" y político "serio", el líder de Os Peares ha elegido el compostelano Multiusos do Sar, que fue escenario de otros hitos relevantes en su trayectoria política. Y ante unos 8.000 simpatizantes, ha citado dos: un acto en 2008 con jóvenes previo a las elecciones autonómicas en las que recuperó la Xunta para el PP en 2009; y el día que "pidió permiso" para optar a liderar el PP estatal, en el marco de la crisis interna que se llevó por delante el liderazgo de Pablo Casado.

"No os dije que me presentaba. Vine aquí a pedir permiso para hacerlo como muestra de respeto. Pedí permiso al PP de Galicia para presentarme. Hoy no vengo a pedir permiso, vengo a pedir trabajo, a pedir apoyo y a pedir votos", ha proclamado, en una intervención en la que la voz se le ha entrecortado, en un gesto de emoción, en más de una ocasión.

"De Monte Pío (residencia oficial del presidente de la Xunta en Santiago), donde viví mucho tiempo, al Palacio de la Moncloa hay 600 kilómetros y 15 días. Ayudadme a culminar este viaje y no os fallaré", ha sentenciado el líder del PP, a quien previamente el que fue su sucesor, Alfonso Rueda, le había anticipado que será exigente con él.

"Lo bueno es que es la misma carretera, no hay que desviarse. Coges el coche, sigues dirección Madrid y ahí está", ha continuado un Feijóo que se ha confesado "orgulloso" de Rueda, y que ha afirmado, ante los suyos, que él sigue "siendo el mismo" que salió de Galicia en 2022 destino Madrid con algún matiz: "más ganas" y también más "experiencia y cicatrices".

"Pero con el mismo compromiso con la gente honesta, con la gente que se esfuerza, que necesita ayuda pero no pide privilegios", ha resaltado, antes de dar su palabra de que no olvidará "de dónde" viene --un mensaje que incluye el vídeo de anime que lo transforma en súper héroe y que se pudo ver en el mitin--.

El líder del PP ha asegurado que no va a "olvidar" su procedencia, ni tampoco, si llega a la Moncloa, "quién" le ha llevado hasta el Gobierno. "Gobernaré pensando en la gente a la que me debo", ha garantizado, tras subrayar que en Galicia "no hay sorpresas". "Sabéis de dónde vengo y cómo he trabajado", ha apostillado.

"¿SOY SERIO? SÍ. ES UN DEFECTO"

"¿Soy serio? Sí, es un defecto. Es una forma de respeto. Cachondeo, el que quieras. Pero ejerciendo la presidencia de un Gobierno, ninguno. Y sí, lo que decía Alfonso (Rueda), soy un gestor. Es lo que sé hacer, lo que quiero hacer y lo que España necesita. Lo demás son bailes, mentiras y mordidas", ha proclamado.

Al hilo de esta afirmación, ha enfatizado que ha hecho presupuestos "toda su vida", convencido de que "quien renuncia a presentar" unas cuentas "renuncia a gestionar". Y ha repasado su trayectoria, que empezó en el área sanitaria, primero en la Consellería y luego en el Ministerio --de la mano de José Manuel Romay Beccaría, este sábado presente en el mitin de la capital gallega--.

A continuación, ha repasado su paso por Correos y cómo Manuel Fraga le dio "el honor" de formar parte de su Gobierno (en un departamento, precisamente, en el que, entre otras atribuciones, tenía las de conselleiro de Vivenda). En todos sus puestos, ha afirmado que aprendió a que los problemas se resuelven "con gestión" y no "con proclamas".

Hasta llegar al año 2009, previo paso por la oposición gallega después de suceder a Fraga como líder del PPdeG. Al frente de la Xunta, que recuperó ese año, tras estar en manos de una coalición de socialistas y nacionalistas desde 2005, ha afirmado que aprendió "lo más importante": a "gobernar para todos".

"Las cuatro mayorías que conseguimos juntos no fueron un regalo, fueron un contrato con los gallegos, que renovamos cuatro veces. España necesita rigor y lo tengo. Necesita gestión y la tengo", ha garantizado, antes de culminar, de nuevo con la voz entrecortada, con que "lo mejor" de su experiencia" no está en su currículo, sino en lo que aprendió de los gallegos: del marinero que "sale de madrugada sin saber lo que traerá la red", al autónomo o "al joven que estudia para labrarse un futuro".