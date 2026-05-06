'Feira' gallega en el Parlamento europeo: el PP reivindica una política pesquera "a la altura" en "una gran pulpada"

Celebración de la primera 'feira' gallega en el Parlamento Europeo, organizada por el PP y con la participación del presidente del PP, Alfonso Rueda, y el eurodiputado Adrián Vázquez, entre otros. - PP

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El eurodiputado del PPdeG, Adrián Vázquez, ha reivindicado este miércoles una política comunitaria de pesca "a la altura" del sector. Lo ha hecho durante la celebración de la primera 'feira' gallega en el Parlamento Europeo, una "gran pulpada" organizada como reacción a la anécdota vivida en la cantina de la Cámara, donde el dirigente popular se quejó de que se ofrecía como "pulpo a la gallega" una receta que, en realidad, era una mezcla de pulpo, calamares y brócoli.

Vázquez ha aprovechado la organización de esta feria gallega para poner en valor la "identidad pesquera y culinaria" de Galicia. El presidente del PP de Galicia, Alfonso Rueda, participó en el acto, que se celebró bajo el lema 'En Europa, defendendo as cousas de comer', junto al vicepresidente de la Eurocámara, Esteban González Pons, y el propio Adrián Vázquez.

Este último también ha reivindicado que los gallegos "cumplen lo que prometen", en referencia al anunció que realizó desde O Carballiño, una de las capitales del 'pulpo á feira', de llevar a Bruselas la receta original.

Más allá de la anécdota y de la dimensión cultural del acto, el eurodiputado subrayó que la presencia del número uno de los populares gallegos en Bruselas en el acto "no es casual", sino que "llega en un momento crítico para el futuro del sector pesquero europeo, con los recortes de la Política Pesquera Común (PPC) en el aire".

SIN PASOS ATRÁS

Los populares destacaron que Galicia "está presente en Bruselas y no dará nunca un paso atrás en la defensa de sus intereses en Europa", insistiendo en la necesidad de ayudas europeas al sector y eliminación de las trabas burocráticas que "ahogan a la gente del mar".

El PPdeG lamenta que los recortes contemplados en la Política Pesquera Común amenacen con "reducir drásticamente las posibilidades de captura de una flota que da empleo a miles de familias en las rías gallegas". Así, han recordado que Galicia aporta más del 25% del total de capturas pesqueras de España y es la región con mayor flota pesquera de toda la Unión Europea.

"Recortar sus cuotas no es solo un golpe a la economía gallega: es un error estratégico para la soberanía alimentaria de Europa", señala el eurodiputado Adrián Vázquez.

"OCTOPUS GALICIAN-STYLE"

La idea de la "gran pulpada" tiene su origen en el pasado 2 de febrero de 2026, cuando la cantina del Parlamento Europeo incluyó en su menú un supuesto "octopus galician-style" que resultó ser una mezcla de pulpo, calamar y brócoli.

La imagen de aquel plato se hizo viral en redes sociales tras la publicación de Vázquez en X, quien dirigió un escrito al servicio de catering de la Eurocámara en la que bormeaba con que denominar dicho plato "pulpo a la gallega" es como "llamar gaita a una vuvuzela".

El acto se materializó este miércoles, con gran asistencia, y contó con la participación de Suso Pereira, presidente de la Asociación de Pulpeiros de O Carballiño, y 10 representantes más del sector, que impartieron una 'masterclass' a los cocineros del catering. El sonido de la gaita gallega amenizó la velada.