La feria Culturgal reunirá este noviembre en Pontevedra a más de 800 artistas en 200 actividades

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La XIX edición de Culturgal congregará del 26 al 29 de noviembre en el Pazo da Cultura de Pontevedra a más de 800 artistas y creadores en alrededor de 200 espectáculos y actividades dirigidos a públicos de todas las edades, en una feria que contará con un centenar de puestos, diez galerías de arte y siete escenarios con programación continua.

La Feira das Culturas Galegas ofrecerá también doce espectáculos familiares, seis conciertos, 25 propuestas literarias y actividades relacionadas con el audiovisual y los videojuegos, en una edición que, según su director, Camilo Franco, "demuestra cómo la feria ha ido creciendo en los últimos años y cómo los distintos sectores de la cultura gallega han ampliado su manera de participar", ha señalado este martes durante el acto de presentación, en el que han participado representantes de las administraciones y de la organización.

El director de la Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic), Jacobo Sutil, ha destacado que la feria permite "medir cada año la temperatura de la cultura gallega" y mostrar la producción que se desarrolla en la comunidad. La Xunta mantiene una aportación de 90.000 euros para esta edición, la misma cantidad que en 2025, y continúa como principal entidad colaboradora.

El cartel de esta decimonovena convocatoria es obra del diseñador gráfico Fausto Isorna y busca transmitir la curiosidad de quienes disfrutan de la cultura, con una mirada femenina vinculada a la mayor presencia de mujeres en las actividades culturales.

Entre las novedades, Franco ha avanzado cambios en los accesos al recinto debido a la coincidencia con las elecciones generales del 29 de noviembre, una nueva ubicación para el Espazo Arte y una mayor participación de las instituciones en la programación, en sustitución del modelo de puestos institucionales.

La programación del auditorio arrancará el jueves 26 con el musical 'As Cigarreiras', un espectáculo de la Banda Municipal da Coruña, Cantigas da Terra y el grupo Santaia. La función comenzará a las 21.00 horas y será gratuita mediante invitación.

El viernes 27 será el turno de 'Á espera do baleiro', una pieza de danza contemporánea coproducida por la compañía gallega iXa, la Companhia de Dança de Almada y el Centro Coreográfico Galego. La representación, que supondrá su estreno en Galicia, servirá además como homenaje al coreógrafo Xián Martínez, fallecido recientemente a los 30 años.

La jornada del sábado 28 incluirá un concierto con las bandas ganadoras de los premios Martín Códax da Música de Galicia: Abril, Allo Negro, Lidia India y Michu da Rocha. Esta actuación dará inicio a una gira de las formaciones por distintos puntos de Galicia.

La feria reservará también un espacio para recordar al músico Narf, en el décimo aniversario de su fallecimiento, con la participación de uno de sus grupos, Os Quenindiola, y de Satélite Salitre.

El apartado literario incluirá 25 actividades, entre ellas la Festa dos Clubes de Lectura, que reunirá a integrantes de más de 30 clubes de toda Galicia con autores como María Peinado, Carlos Lixó y Pedro Feijóo.

Entre las propuestas destacadas figuran el estreno del nuevo poemario de Antón Reixa, que estará acompañado por Nuno Pico, de Grande Amore, y la presentación de un libro conjunto de Rosa Aneiros y Miguelanxo Prado. También se celebrará una actividad vinculada al próximo Día das Letras Galegas, dedicado a Xosé Neira Vilas, que combinará literatura y música con Cándido Pazó y el Ensamble Liberdade.

En el ámbito audiovisual, Culturgal organizará junto con la Academia Galega do Audiovisual un maratón de cortometrajes producidos en Galicia durante 2026 y proyectará una selección de documentales realizados este año. El programa incluye además un pase restringido del documental 'Kiro', sobre la artista Ana Kiro, la presentación de 'Planeta Pampín', con Pili Pampín, y el estreno de la nueva serie de ficción de la TVG, 'Clínica Mirando'.

Los videojuegos tendrán su propio espacio con 'O barrio dos videoxogos', que reunirá a colectivos del sector y ofrecerá actividades para jugar, además de un encuentro sobre las 'Game Jam' organizadas en Galicia.

La programación se completará con una sesión de Cantos de Taberna el sábado y el tradicional 'Ven e baila' el domingo, una convocatoria abierta a la participación del público.

La organización mantiene la fórmula de descuentos de anteriores ediciones para las entradas y los abonos, que estarán disponibles a través de Ataquilla. La programación incluye espectáculos gratuitos y otros de pago, entre ellos el concierto del sábado por la noche.

Además de la actividad en Pontevedra, Culturgal extenderá su programación a Ribeira mediante la iniciativa Culturgal Expandido, puesta en marcha en 2023 para acercar las propuestas de la feria a otros puntos de Galicia durante las semanas previas a su celebración.