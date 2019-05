Ferreiro, sobre la situación del grupo parlamentario de En Marea: "Me gustaría que hubiese tranquilidad"

Publicado 03/05/2019 13:58:21 CET

A CORUÑA, 3 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de A Coruña, Xulio Ferreiro, ha evitado pronunciarse este viernes sobre la situación del grupo parlamentario de En Marea, tras posponerse la destitución de Luís Villares como portavoz en la Cámara gallega.

"Yo estoy centrado en A Coruña", ha contestado a preguntas de los periodistas en la rueda de prensa que ha ofrecido para informar de los asuntos aprobados en la Junta de Gobierno. Con todo, ha apelado a la "tranquilidad" ante la proximidad de las elecciones municipales.

Así, en alusión a estos comicios, ha dicho que habrá una "reválida importante" y que a ello dedica su "tiempo y cabeza". "Lo otro lo veo desde fuera", ha apostillado sobre la situación del grupo parlamentario de En Marea.

"Me gustaría que hubiese tranquilidad", ha reconocido, no obstante. Y es que el regidor ha insistido, de cara a las municipales, en la importancia de "centrarse en hablar", en el caso de A Coruña de "los proyectos para la ciudad". "Eso es en lo que estoy centrado, el resto me pilla un poco de lejos", ha añadido.