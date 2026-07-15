Ferroglobe presenta un ERTE para toda su plantilla de 113 trabajadores en Arteixo hasta final de 2027

Archivo - Fábrica de Ferroatlántica (Ferroglobe) en A Coruña - FERROGLOBE - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

Ferroglobe, única productora de silicio en España, ha presentado un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) para toda su plantilla de 113 trabajadores de la planta de Sabón, en el municipio coruñés de Arteixo, que se prevé entre el 1 de agosto de 2026 y el 31 de diciembre de 2027, según ha comunicado al comité.

Al respecto, el comité (CIG y UGT) ha mostrado su "rechazo frontal" a las condiciones de este ERTE presentado por la dirección el 14 de julio, por lo que espera que haya cambios, a la espera de una reunión este viernes en la que se aborde en profundidad las condiciones.

En un comunicado, el comité destaca que la planta de Ferroglobe en Sabón "es un pilar histórico en el tejido industrial de A Coruña y la única instalación en todo el territorio nacional dedicada a la producción de silicio metal". Cuenta con una plantilla fija de más de 113 profesionales directamente vinculados a su actividad, así como otros 200 empleos indirectos "cuyo futuro depende ahora de la toma de decisiones estratégicas urgentes principalmente por las autoridades".

La plantilla denuncia que este ajuste "es la consecuencia directa de una pasividad institucional, especialmente a nivel europeo, que los está condenando a un escenario de total incertidumbre". Denuncian que "las administraciones están permitiendo la destrucción del sector", a pesar del "valor estratégico" del silicio metal, "indispensable para la transición energética, la industria tecnológica y la automoción".

El comité señala a "la lentitud de Europa para implementar medidas arancelarias y de protección reales frente a la invasión de silicio producido en China a bajo coste". "Este 'dumping', ejecutado bajo normativas laborales y medioambientales que serían ilegales en la Unión Europea, está hundiendo los precios e inundando el mercado con el beneplácito de unas instituciones que, paradójicamente, presumen de defender la soberanía industrial europea", afirma.

La plantilla advierte que "no aceptará que la inacción política se utilice como excusa para precarizar sus condiciones laborales o amenazar la continuidad de la planta". Por ello, exige a Ferroglobe un plan de viabilidad claro y demandan a los Gobiernos autonómico y central que presionen en Bruselas para "activar mecanismos de defensa comercial de manera urgente". Y es que se queja de que la empresa no haya realizado una gestión más eficaz para conseguir precios o acuerdos energéticos (PPA).

"No podemos ser siempre los trabajadores quienes paguemos la factura. Exigimos a la dirección de la empresa que busque alternativas reales y a Europa que despierte de una vez y proteja su industria antes de que sea demasiado tarde", advierten.

Finalmente, avanza que los trabajadores preparan un calendario de movilizaciones en defensa de sus empleos y la viabilidad de la planta.