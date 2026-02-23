Ferrol instalará su primer ascensor urbano para conectar los barrios de A Magdalena y Canido

FERROL, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, ha informado este lunes en rueda de prensa sobre los principales acuerdos adoptados por la junta de gobierno local, destacando la aprobación del proyecto de accesos mecánicos entre los barrios de A Magdalena y Canido.

Esta intervención, calificada por el regidor como "pionera", se materializará mediante la instalación de un ascensor en la calle Rampa --popularmente conocida como 'Rompetealma'--.

El proyecto contempla una reforma integral de la zona con un presupuesto de 799.000 euros y un plazo de ejecución de diez meses, financiado a través del convenio con la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas.

"Es una respuesta a una iniciativa ciudadana para mejorar la accesibilidad en un punto de diseño complejo por las limitaciones de espacio", ha explicado Rey Varela, quien ha situado esta obra dentro de un plan de transformación urbana que prevé una inversión global de 12 millones de euros a partir de abril de 2025.

Además del elevador, el gobierno local ha dado luz verde a la licitación de las obras de reurbanización de la avenida Doctor Fleming y las calles Alonso López e Ignacio Martel por un importe de 319.000 euros. En total, las actuaciones aprobadas este lunes para el barrio de Canido superan los 1,1 millones de euros.

DEPORTE EN LOS BARRIOS

Por otro lado, el deporte en los barrios también ha tenido protagonismo con la aprobación del proyecto de mejora del pabellón polideportivo del Ensanche, que incluirá la reparación de la cubierta y la renovación del pavimento.

En el ámbito económico, el gobierno de Ferrol ha dado el visto bueno a la convocatoria de ayudas para la dinamización del comercio, la hostelería y los mercados municipales para este año 2026.

La dotación presupuestaria asciende a 150.000 euros, divididos en tres líneas de actuación, todas de 50.000 euros para la consolidación, formación y nuevas técnicas de venta, otra de innovación y fomento del tejido empresarial, además de a los mercados municipales.

Cada entidad podrá optar a un máximo de 20.000 euros en un régimen de concurrencia competitiva. "Queremos una ciudad más viva y atractiva, y para eso es vital la implicación de las asociaciones", ha señalado el alcalde.

Finalmente, en el apartado cultural, se ha confirmado la contratación de la artista portuguesa Luísa Sobral, quien actuará el próximo 25 de abril en el Teatro Jofre, reforzando la programación del coliseo ferrolano.