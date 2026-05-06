Ferrol, principal candidata para acoger la primera fábrica europea de vehículos MG, propiedad del gigante chino SAIC

FERROL, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El grupo automovilístico SAIC Motor, propietario de la marca de vehículos MG --la más vendida entre los fabricantes chinos en la Unión Europea--, ha puesto el foco en el puerto exterior de Ferrol para instalar su primera planta de ensamblaje en el continente.

Así lo ha avanzado el medio especializado La Tribuna de Automoción, que cita conversaciones avanzadas entre la compañía y la Xunta de Galicia para ajustar la disponibilidad de los terrenos.

MG cerró 2025 con más de 300.000 matriculaciones en Europa, impulsada por su imagen británica, precios competitivos y una oferta variada de modelos.

Ante el crecimiento de las ventas, los directivos de SAIC han ido subrayando en los últimos meses la necesidad de producir localmente para consolidar su expansión.

Tras descartar Hungría, España se perfila como el destino favorito, y dentro del país, Galicia lidera las opciones.

Aunque en su momento SAIC exploró ubicaciones en la zona sur de Galicia, también se interesó en As Pontes o Narón, todo apunta ahora a que Ferrol acogerá la inversión.

COMPROMISO CON LA EÓLICA MARINA

Actualmente, uno de los escollos es que los terrenos elegidos en el puerto exterior de Ferrol están concedidos actualmente a Windwaves (antigua Nervión, perteneciente al grupo Amper), empresa dedicada a estructuras para eólica marina.

Hace unas semanas incluso se anunció el comienzo de las obras, con la colocación de la primera piedra, pero esta acción fue suspendida y el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, se reunió a los pocos días en Santiago con los responsables de esta empresa.

En cuanto al plan productivo, la publicación especializada apunta a una primera fase con una capacidad cercana a las 120.000 unidades anuales.

Los componentes llegarían en contenedores desde China y serían ensamblados en Ferrol, por eso la importancia de realizar la planta en la zona portuaria. Por el momento, ni la Xunta ni la compañía asiática han confirmado oficialmente el acuerdo.