El festival Canjazz arranca este domingo en Cangas (Pontevedra) con el trío liderado por la portuguesa Sara Serpa

VIGO, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

La XXIII edición del Festival Internacional de Jazz de Cangas (Pontevedra), el Canjazz 2020, arranca este domingo con un concierto del trío liderado por la cantante portuguesa Sara Serpa, que estará acompañada por André Matos a la guitarra y Joao Pereira en la batería.

La cita será a las 22,00 horas en las naves de Ojea de Cangas, ha informado en un comunicado la organización del festival, que ha indicado que las puertas se abrirán a las 21,00 horas y ha pedido al público que acuda con suficiente antelación para presentar su entrada y evitar aglomeraciones.

Sara Serpa, natural de Lisboa y residente desde 2008 en Nueva York, es una cantante "reconocida por su particular estilo vocal y su canto característico sin palabras", han indicado los organizadores, que han destacado que tiene ya nueve discos.

Serpa, que empezó su carrera de la mano de artistas como el pianista Danilo Pérez, nominado a varios Grammy's, es profesora de la New School of Jazz and Contemporary Music de Nueva York y en la New Jersey City University y recibió elogios del New York Times, que la describió como "una cantante de elegancia y visión cosmopolita" y de la revista DownBeat Magazine, que la eligió vocalista femenina emergente de 2019.

Tras este concierto, las actividades continuarán con Fofinhos Quartet, un proyecto de la contrabajista cubana Yudit Almeida, la baterista gallega Ana Sanabria y los portugueses Joana Alhau (canto) y Joaquim Festas (guitarra).

La banda se propone crear "una energía bonita y fuerte" para superar "momentos complicados" como los actuales, de acuerdo con el comunicado de prensa.