El festival de Cans proyectará este año más de 100 obras, con 30 estrenos y 25 actuaciones musicales

Archivo - Presentación XXIII edición del Festival de Cans, en O Porriño (Pontevedra) - XUNTA DE GALICIA - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El Festival de Cans, que tendrá lugar entre el 19 y el 23 de mayo, ha presentado este miércoles en el Torreiro de Cans (O Porriño) las novedades de su XXIII edición, en la que se proyectarán más de 100 obras, con 30 estrenos y 25 actuaciones musicales.

El programa se ha presentado en una rueda de prensa en la que han participado reprensentantes de instituciones colaboradoras, patrocinadores, vecinos y miembros de la organización.

Habrá 35 cortometrajes que competirán en las diferentes secciones oficiales, y otras 20 piezas en la sección de videoclips, además de varias secciones paralelas, entre ellas el avance por primera vez de la serie documental 'El balance de los daños', sobre el final del grupo Siniestro Total, con la presencia del director Mikel Clemente y de Julián Hernández.

Entre los nombres destacados figura el cineasta Julio Medem, una de las referencias del cine español contemporáneo. Con una trayectoria de más de tres décadas y títulos como 'Vacas', 'La ardilla roja' o 'Lucía y el sexo', Medem participará en el coloquio central del Torreiro y colocará su estrella. Además, el día 19 se proyectará su último filme, '8'.

La inauguración oficial tendrá lugar el jueves 21 en el Círculo Recreativo con la película 'La buena hija', de Júlia de Paz, con la presencia de la directora, de los actores Janet Novás -Chimpín de Plata de este año- y Julián Villagrán, y del productor Sergio Grobas.

EL POTENCIAL DEL RURAL EN LA DINAMIZACIÓN CULTURAL

Uno de los participantes en la presentación ha sido el conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, que ha destacado el potencial del rural gallego en la difusión y dinamización cultural, algo que para él representa el Festival de Cans, al que se ha referido como "cita única caracerizada por la diversidad y calidad de las propuestas tanto audiovisuales como musicales que reúne profesionales del sector y aficionados de toda Galicia".

El conselleiro también ha remarcado el apoyo económico de la Xunta al festival, canalizando a través de las subvenciones a festivales audiovisuales de carácter profesional, una línea por la que el encuentro porriñés recibe más de 38.000 euros del total de 310.000 euros que se distribuyen entre 11 eventos del sector.

Ha apuntado también que esta convocatoria específica forma parte de los más de ocho millones de euros que la Xunta invertirá durante 2026 para contribuir a la financiación de los procesos de producción, rodaje y distribución.

Por otra parte, Campos ha destacado la "solidez" del sector audiovisual gallego con producciones que compiten en igualdad con grandes proyectos internacionales e hizo un recorrido por los últimos premios y reconocimientos alcanzados en los últimos meses en este ámbito.

"Unos logros que nos hacen seguir con más fuerza para alcanzar una mayor internacionalización del sector y consolidar Galicia como un gran plató de rodaje donde desarrollar proyectos de gran calado y mismo potenciar lo que nos identifica: nuestra lengua, cultura y tradiciones", ha expresado.

La programación musical contará con 25 actuaciones de estilos diversos, muchas de ellas vinculadas a las proyecciones, con artistas como De Ninghures, Nat Simons y Aurora Beltrán y Arizona Baby, que estarán en el Espacio Estrella Galicia de la Leira do Río, Alana, Laura LaMontagne o el regreso de The Homens, además de la Noche Lasal de los videoclips, que contará en el jurado con los músicos Pablo Novoa y Antía Ameixeiras y el cineasta portugués Paulo Pinto.