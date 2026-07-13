El Festival Sinsal SON Estrella Galicia 2026 reunirá a 30 bandas "secretas" de 12 países en Galicia y Portugal

Presentación del festival Sinsal - ORGANIZACIÓN SINSAL

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Festival Sinsal SON Estrella Galicia 2026 reunirá en esta edición a 30 bandas de 12 países en espacios de la Comunidad y de Portugal. Su cartel, como es habitual, permanece "secreto".

Tal y como ha trasladado la organización del evento en una nota de prensa, se incorporará una novedad en las jornadas, extendiendo la programación cultural a espacios del entorno de la ría de Vigo y de Portugal.

De esta manera, el primer fin de semana se desarrollará del 24 al 26 de julio, y conectará Vigo con la illa de San Simón, manteniendo su formato habitual: horario diurno, acceso en barco desde los puertos de Vigo y Meirande (Rande) y un cartel artístico secreto.

La primera novedad se desarrollará durante los conciertos de inauguración en la mañana del viernes 24 en Vigo, en el Planetario do Instituto Marítimo Pesqueiro do Atlántico y en la cámara semianecoica de la Escola de Enxeñaría de Telecomunicacións da Universidade de Vigo.

En esta línea, el segundo fin de semana, que tendrá lugar del 31 de julio al 2 de agosto, transcurrirá por espacios del puerto de Vigo, del Real Mosteiro de Oia y se extenderá al Museu Nogueira da Silva y la Livraria Centésima Páginahasta, de Braga (Portugal) en colaboración con el Festival Semibreve.

Según lo previsto, el festival reunirá a 30 bandas, solistas y DJs de sonidos como la música de raíz, rock, cheer punk, hip hop, afrobeat, pop contemporáneo o electrónica, entre otras. Los proyectos proceden de 12 países de cuatro continentes y habrá hasta 13 escenarios,

En palabras del presidente provincial, Luis López, el verano en las Rías Baixas "ya no se entiende" sin este evento ni los demás festivales del Rías Baixas Fest.

Durante la presentación del Sinsal, que ha tenido lugar este lunes en el Museo do Mar de Galicia, López ha afirmado que la huella que deja el festival supone "un impulso a la creación de empleo y al desarrollo económico de la provincia, contribuye a descentralizar de las grandes ciudades los principales eventos y supone una muestra de riqueza ambiental".

"Invitamos a todo el mundo a que se acerque a este extraordinario Museo y a la hermosa Illa de San Simón para disfrutar de un festival de primera. Quien proba, repite", ha subrayado.

Con todo, todavía hay a la venta las últimas entradas disponibles para asistir a la programación en la illa de San Simón, el viernes 24 y el domingo 26, a través de la web www.sinsal.gal.