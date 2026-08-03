La Fiesta del Mejillón y el Berberecho de Vilanova de Arousa ya es de Interés Turístico Nacional oficialmente

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Secretaría de Estado de Turismo ha concedido oficialmente el título de Fiesta de Interés Turístico Nacional a la Fiesta del Mejillón y el Berberecho de Vilanova de Arousa (Pontevedra), según recoge este lunes el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La resolución, con fecha de 27 de mayo de 2026, ha sido firmada por la secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez Grau, de conformidad con la normativa que regula la declaración de fiestas de interés turístico nacional e internacional.

Con esta distinción, el evento gastronómico gallego recibe el reconocimiento oficial por su "relevancia turística a nivel nacional". Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer un recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes o un recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses.