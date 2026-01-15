Fillas de Cassandra lanzará en primavera su segundo disco, 'Tertúlia'

Fillas de Cassandra anuncia nuevo disco en 2026. - FILLAS DE CASSANDRA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El dúo vigués Fillas de Cassandra ha anunciado que en este 2026 el grupo lanzará su segundo disco, que se llamará 'Tertúlia' y que saldrá en primavera.

En el álbum, producido por Çantamarta y por las propias Fillas de Cassandra, Sara Faro e María SOA, lanzan una invitación "a desobedecer". "En un contexto marcado por la fragmentación de la comunidad, sentarse a hablar y a escuchar se convierte en un gesto político", reivindican.

Así, 'Tertúlia' contará con conversaciones, llamadas, pensamientos en voz alta, cortes, repeticiones, voces que se superponen" y, según prometen, "muchas risas".

Está previsto que el nuevo disco vea la luz en primavera y avanzan que contará con "destacadas colaboraciones" en una propuesta "arriesgada e incisiva" con la que Fillas de Caasandra amplía también "su universo instrumental".

El primer avance del disco se podrá escuchar a partir del 30 de enero en las principales plataformas digitales. El sencillo se acompañará de un videoclip rodado en Vigo, dirigido por Santi Iglesias, Sergio 'Steel' y Fillas de Cassandra.