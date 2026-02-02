Fillas de Cassandra presentará el 9 de mayo en Pontevedra su nuevo álbum 'Tertúlia'

María Soa y Sara Faro, artistas de Fillas de Cassandra - FILLAS DE CASSANDRA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

Fillas de Cassandra, el dúo musical conformado por las viguesas María Soa y Sara Faro, presentará el próximo 9 de mayo en Pontevedra su nuevo álbum 'Tertúlia'.

Asimismo, las artistas han anunciado que las entradas, accesibles para "todos los públicos", saldrán a la venta a las 12.00 horas de este miércoles a través de la plataforma digital 'Woutick'.

El concierto, que según el comunicado cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Pontevedra, se celebrará en el recinto ferial pontevedrés, espacio que abrirá sus puertas dos horas antes del inicio del espectáculo previsto para las 22.00 horas.

El dúo ha prometido, conforme al comunicado, romper "los resquicios de la cuarta pared para dialogar con el público", incluso debajo del escenario. A su vez, han revelado que "puntualmente" retomarán los grandes éxitos de las artistas.

'Tertúlia' es, conforme al comunicado, un trabajo donde "las voces se mezclan con la poética y las armonías corales". Además, lo definen como un álbum "rabiosamente feminista que se presenta como un lugar de reunión, de conflicto y de celebración".