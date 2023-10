Financiación, infraestructuras y condena del terrorismo, entre los 13 acuerdos unánimes de los grupos

El PP pacta nueve textos, incluido una sobre el conflicto de Gaza que hizo que el BNG no participase en la votación

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El debate de política general celebrado en la Cámara gallega ha concluido este miércoles con un total de 41 iniciativas aprobadas, de las cuales 13 han contado con la unanimidad de los grupos --PPdeG, PSdeG y BNG--.

Entre los consensos de todo el hemiciclo, se encuentran pactos sobre el nuevo modelo de financiación autonómica, la gestión de los fondos europeos, infraestructuras, la transferencia del ingreso mínimo vital o algunas medidas sociales como el bono anual de 5.000 euros para el cuidado de personas dependientes y la ayuda de 1.200 para el pago de residencias, anunciadas por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, el pasado lunes .

Las dos sesiones de debate, con una jornada en medio de negociaciones de propuestas, ha dejado un total de nueve textos acordados, ocho de ellos tras incorporar el PP en sus propuestas enmiendas de la oposición.

La otra iniciativa aprobada parte de una propuesta impulsada por el Grupo Socialista sobre el conflicto palestino-israelí tras incluir modificaciones del PP que condena la actividad de Hamás y pide al Estado que defienda que se mantengan la ayuda humanitaria a la población palestina siempre que esta no vaya a parar a financiar "ninguna" actividad "terrorista" dirigida hacia Israel.

En este caso, en una acción con pocos precedentes en la historia del Parlamento de Galicia, el BNG decidió no participar en la votación al entender que la formulación no era aceptable por que no incluía una mención hacia la "represión" del Estado de Israel sobre la población palestina.

"No se pretendía el acuerdo, se quería otra cosa", apostilló el diputado Luis Bará desde el estrado después de explicar que el Bloque había propuesto un texto que incluía una condena a violencia ejercida tanto por Hamás como la realizada "durante décadas" sobre el pueblo palestino por el Estado de Israel.

Sí salió adelante, y por unanimidad, la resolución del PP que condena de forma genérica el terrorismo "y cualquier discurso" que "justifique", "minimice" o "no condene" sus consecuencias. "Provoca un dolor incalculable en la población civil y la pérdida de vidas humanas y nunca puede ser el medio para lograr objetivos políticos, sean los que sean", reza el texto hecho suyo por los tres grupos de la Cámara autonómica.

REPARTO EQUITATIVO DE LOS ACUERDOS

El resultado de las negociaciones en términos numéricos deja un balance equitativo entre los acuerdos alcanzados por el grupo mayoritario y los de la oposición. Así, el PP alcanzó cuatro acuerdos transaccionales con el BNG y otros tantos con el PSdeG, así como uno con ambos, relacionado con una serie de demandas al Estado en materia de infraestructuras (trenes Avril, estado de la red ferroviaria y carreteras). Este también incluye exigencias a la Xunta para que cumpla con compromisos como la autovía de la Costa da Corte o la VAC Costa Norte.

En una cita con claro aroma preelectoral ante la inminencia de unas elecciones que, de no haber adelanto, se celebrarán antes del próximo verano, las 79 propuestas de resolución planteadas inicialmente por nacionalistas y socialistas fueron rechazadas, si bien algunas de sus cuestiones fueron incluidas en los textos acordados con el Grupo Popular, en el que Alberto Pazos Couñago se estrenaba como portavoz en un debate sobre el estado de la autonomía.

De los pactos entre PP y el resto de grupos, el BNG se desmarcó con su voto en contra del texto consensuado con los socialistas sobre una serie de medidas relacionadas con el cambio climático, además del mencionado acuerdo sobre el conflicto en la Franja de Gaza en el que los diputados frentistas decidieron no votar.

Por su parte, los socialistas se abstuvieron en uno de los cuatro pactos de PP con el BNG, relativo a la propuesta para que el Gobierno central aproveche la Presidencia del Consejo de Europa para promocionar el Camino de Santiago desde el Parlamento europeo.

En las votaciones de las propuestas del PP, el PSdeG respaldó un total de 18 iniciativas por las nueve que apoyó el BNG, mientras que los primeros votaron en contra de diez y los segundos dijeron 'no' a 14.

UNANIMIDADES

Además de la citada unanimidad concitada tras el acuerdo de los tres grupos para redactar una lista de demandas a Estado y Xunta en materia de infraestructuras, también salió aprobada con el apoyo de todo el hemiciclo la urgencia al Estado para que aborde la reforma del modelo de financiación autonómica para avanzar en el "autogobierno económico y financiero" de Galicia" y "superar la discriminación histórica" de los ayuntamientos gallegos.

Este texto pactado por populares y nacionalistas finalmente contó con el apoyo de los socialistas, que también se sumaron al acuerdo entre PP y BNG para pedir que se elimine el IVA a los productos del mar, la carne y a las conservas y al que solicita al Gobierno "celeridad" en la gestión de los fondos europeos de recuperación.

Por su parte, el Bloque respaldó los acuerdos de PP y PSOE para exigir un mejor funcionamiento del Fondo Europeo Marítimo de Pesca y de Acuicultura (FEMPA) y que el Estado cumpla con la exigencia legal de financiar el 50% de la ley de dependencia.

RESTO DE UNANIMIDADES

Las otras siete unanimidades que salieron adelante lo hicieron tal y como los populares registraron los textos, incluida la mencionada declaración genérica de condena contra el terrorismo y los discursos que la justifican.

A mayores están tres reclamaciones al Estado para que transfiera la gestión del ingreso mínimo vital, impulse la comunidad como un "nodo logístico estratégico" del sur de Europa y dé luz verde a la creación de cinco juzgados exclusivos de violencia de género en Ourense, Santiago, Lugo, Pontevedra y Ferrol.

Las otras tres unanimiades fueron en torno a medidas anunciadas el pasado lunes por el presidente de la Xunta en su discurso inaugural del debate sobre el estado de autonomía: las subvenciones de 12 millones a los productores de Ternera Gallega, el bono de 5.000 euros para dependientes y la ayuda de 1.200 euros para residencias.