La fiscal especialista en violencia de género Pilar Fernández será la número dos de la Fiscalía de Galicia

Archivo - Fiscal Pilar Fernández - RADIO GALICIA CADENA SER - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La fiscal general del Estado, Teresa Peramato Martín, ha elegido a la fiscal Pilar Fernández, especialista en violencia de género, para ser la número dos de la Fiscalía Superior de Galicia.

Este es uno de los 22 nombramientos de altos cargos propuestos por la fiscal general en diferentes puestos en diferentes cargos en todo el país.

Pilar Fernández ingresó en la carrera fiscal en 1998 y fue destinada a la entonces denominada Adscripción Permanente de la ciudad autónoma de Ceuta. En 2002 se trasladó a la Fiscalía de Área de Santiago de Compostela, donde trabajó durante casi veinte años. Allí fue fiscal de enlace de Violencia sobre la Mujer, Protección y Tutela de Víctimas en el proceso penal, Trata de Personas y Extranjería, así como encargada del juzgado de familia. Está casada con el ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz.

En 2021 pasó a ocupar el cargo de Fiscal Adscrita a la Fiscalía de Sala de Violencia sobre la mujer de la Fiscalía General del Estado y fue integrante también de la Unidad de Apoyo. Fue vocal electiva del Consejo Fiscal entre los años 2010 y 2014, así como ponente del Libro Blanco del Ministerio Fiscal (2014). Hace casi cuatro años se incorporó a la Fiscalía Provincial de Madrid como Fiscal de Menores. Ahora será la teniente fiscal de la Fiscalía de Galicia.

Peramato ha destacado su conocimiento "directo y profundo" de todo el territorio gallego, de sus fiscalías territoriales y de la interlocución con las principales instituciones autonómicas, así como su solvencia técnica, su visión transversal del Ministerio Fiscal y su acreditado compromiso con la igualdad y la cohesión institucional.

RELEVO DE LA FISCAL DE MADRID QUE SEÑALÓ A GARCÍA ORTIZ

Por otra, la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ha propuesto al Gobierno el nombramiento de María Isabel Martín López como nueva fiscal superior de la Comunidad de Madrid en sustitución de Almudena Lastra, que preguntó al exjefe de la Fiscalía Álvaro García Ortiz si había filtrado datos de Alberto González Amador, el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

La propuesta se realiza tras la reunión este jueves del Consejo Fiscal, órgano asesor de la Fiscalía General del Estado (FGE), que ha informado en una nota. Lastra había formalizado su candidatura para la reelección, pero había pocas opciones de su continuidad por el desgaste derivado del caso que afectó al anterior fiscal general.

Dejará el cargo poniendo fin a una etapa marcada por la gestión del caso de las residencias en la pandemia y el impacto institucional de la causa que llevó al banquillo al ex fiscal general del Estado.

En su testifical en el juicio a García Ortiz, Lastra advirtió de que los 'emails' con información sobre Alberto González Amador --el novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso-- se iban a "filtrar", ratificando que cuando consultó directamente al jefe del Ministerio Público si lo había hecho, le contestó que eso no importaba. "Se me grabó en el alma", aseguró en el Tribunal Supremo.

Y ratificó su rechazo al comunicado que mencionaba correos y definió a González Amador como un "señor particular": "No creo que sea nuestro papel desvelar la estrategia de defensa de nadie".

Su relevo en el cargo, Martín López, era hasta ahora miembro de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado. La fiscal general destaca de la que será nueva fiscal superior su alto nivel de "competencia técnica, rigor profesional y su acreditada capacidad para afrontar responsabilidades de especial complejidad".

Fiscal desde 2007, Martín López fue destinada a la Fiscalía de Área de Melilla, donde ejerció como fiscal delegada de Menores. En 2010 pasó a ejercer el cargo de Fiscal Coordinadora, fue encargada del Sistema de Información del Ministerio Fiscal y colaboró con la Fiscalía de la Audiencia Nacional en terrorismo yihadista.

En 2015 fue nombrada jefa de la Fiscalía de Melilla, además de ejercer como delegada de Vigilancia Penitenciaria y Extranjería. En 2018 fue destinada a la Secretaría Técnica de la FGE, asumiendo el área de formación de la carrera fiscal con cuatro fiscales generales.

Peramato ha destacado su alto nivel de "competencia técnica, rigor profesional y su acreditada capacidad para afrontar responsabilidades de especial complejidad y exigencia, además de sus aptitudes de gestión y su conocimiento de las relaciones interinstitucionales".

También ha puesto en valor su plan de actuación para transformar la Fiscalía Superior de Madrid bajo los principios de excelencia, cohesión y servicio público.

Además, Peramato ha elegido para fiscal de la Sección Social en el Supremo a Pilar Rodríguez, actualmente jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid y que declaró como testigo en el juicio que "no hubo clandestinidad" al informar a García Ortiz sobre los 'emails' y achacó las sospechas de filtración a un "exabrupto" de Lastra.