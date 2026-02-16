Fiscalía abre diligencias para investigar el vertido al río Sar del pasado octubre

Archivo - El Ayuntamiento de Ames (A Coruña) denuncia ante la Fiscalía de Medio Ambiente el vertido en el río Sar - AYUNTAMIENTO DE AMES - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Medio Ambiente ha decidido abrir diligencias para investigar el vertido de aguas residuales al río Sar del pasado mes de octubre a raíz de una denuncia interpuesta por el Ayuntamiento de Ames (A Coruña), que dirige el socialista Blas García.

Así lo certifica el decreto de incoación que firma la fiscala provincial de Medio Ambiente, María del Mar Casaña, con fecha de 15 de enero, al que ha tenido acceso Europa Press.

El documento fiscal, que fue avanzado por la Cadena SER este lunes, expone que la investigación se inicia después de que el mandatario local pusiese en conocimiento la aparición, durante varios días del mes de octubre de 2025, de "malos olores intensos, espumas y turbidez anormal" en el río Sar, así como una "mortandad significativa de fauna acuática".

Estos hechos, relata, fueron constatados por el personal técnico de la empresa pública Augas de Ames durante inspecciones realizadas el 12 de octubre de 2025.

Dos días después, la Xunta, a través de Augas de Galicia, informó de que el origen del vertido se encontraba en la EDAR de Silvouta, donde la empresa Acuaes ejecutaba obras de ampliación y mejora.

PIDE INFORMES A AUGAS DE GALICIA Y SEPRONA

Por todo ello, Fiscalía ve procedente abrir diligencias para recabar informes de Augas de Galicia acerca de las "deficiencias" de funcionamiento detectadas en la EDAR de Silvouta; las analíticas realizadas en el entorno de la depuradora; y determinar la "potencialidad dañosa" para el medio ambiente. Dicha información deberá ser presentada en un plazo de dos meses.

Asimismo, teniendo en cuenta que hay una previa intervención del Seprona, han solicitado que se remita la documentación y los informes que hayan elaborado al respecto.

La Fiscalía considera que, de confirmarse los hechos, estos podrían ser constitutivos de un delito contra el medio ambiente y los recursos naturales, y, en su caso, de un delito de prevaricación ambiental.