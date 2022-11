Fiscalía, sobre la agresión sexual de Abuín a su cuñada: "El modus operandi es de libro"

"Son 17 años esperando justicia", señala el letrado de la acusación particular

A CORUÑA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El fiscal del juicio a José Enrique Abuín, alias 'El Chicle', ha calificado de "modus operandi de libro" la forma en que, según expuso en la lectura de sus conclusiones, se produjo la agresión sexual a su cuñada. "Son 17 años esperando justicia", señaló, a su vez, el letrado de la acusación particular.

"Preparación, ejecución y encubrimiento", ha resumido. "Como el caso de Diana Quer", ha añadido. Los mismos términos ha empleado la acusación particular que, como el Ministerio Público, ha rechazado el argumento de Abuín de que esa mañana no estuvo con su cuñada y que se había dirigido a la entidad financiera porque no tenía dinero.

Ambas partes han rechazado "invención alguna" por parte de la víctima y se han remitido, entre otras cuestiones, al hecho de que esta relatase una llamada a un compañero de trabajo por parte de Abuín avisando de que llegaría tarde.

Para la acusación particular, el acusado utilizó el "pretexto de que tenía que saldar una deuda con su padre", el de la denunciante, para acercarse al domicilio de esta y para convencerla de que subiese al coche y cometer, relató, los hechos, el 17 de enero de 2005, y antes de ir al instituto.

RELATO "COHERENTE" DE LA VÍCTIMA

De "válido, coherente y persistente" ha calificado el fiscal el testimonio de la víctima. "La intimidó con un cuchillo", expuso para aludir también al hecho de que se produjese, según el relato de la ella, en un "lugar aislado".

Parte de sus conclusiones, fiscal y acusación particular las han dedicado a desmontar el argumento del acusado de que estuvo a esas horas de camino a la entidad bancaria y que antes había ido al cementerio. "Tenía un dominio de las rutas, tenía habilidad para conducir, los tiempos los pudo reducir significativamente", ha señalado el primero.

La acusación particular ha incidido en que el testimonio de su cliente en estos 17 años ha sido "siempre el mismo" y que hay testigos que "corroboraron" lo trasladado por esta tras decirle ella, primero a una amiga de instituto, lo sucedido, y ya, con posterioridad, a una hermana.

Frente a ello, ha añadido, que Abuín optó por la "ocultación" y un testimonio "exculpatorio" basado en versiones que el letrado ha negado como ciertas, aludiendo a testimonios en el juicio.