Fiscalía pide 33 anos de cárcere para 'O Chioleiro' por matar en Vigo á súa parella, cuxo corpo apareceu nunha maleta

Leira onde foi achada a maleta, en cuxo interior estaba o cadáver de María del Carmen B.D. A súa parella, Jose Manuel D.G., alias 'Ou Chioleiro', foi detido por estes feitos
VIGO, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -
A Fiscalía pide penas que suman 33 anos de cárcere para José Manuel D.G., alias 'O Chioleiro', polo asasinato da que era a súa parella, María del Carmen B.D., cuxo cadáver foi atopado no interior dunha maleta, nunha leira na zona de Balaídos, en Vigo.
O achado do corpo produciuse o 22 de febreiro de 2024 cando un repartidor pasou pola zona, na contorna da rúa Espedrigada, e observou unha maleta envolta en plástico de embalar nunha zona de vexetación, que desprendía un forte cheiro. Ao abrila, os investigadores atopáronse o corpo dunha muller en avanzado estado de descomposición.
Días despois, a Policía levou a cabo un rexistro na vivenda de Vigo onde o sospeitoso estivera residindo, nunha habitación alugada, coa súa parella (cuxas características coincidían coas do cadáver atopado). Trátase dun inmoble situado preto do lugar onde apareceu a maleta.
Pouco despois, o 29 de febreiro de 2024 foi detido José Manuel D.G., vello coñecido das forzas e corpos de seguridade, e que foi condenado en dúas ocasións por feitos violentos: en 1988 por matar á súa avoa e en 2004 polo asasinato dunha veciña da Lama.
ASASINATO CON AGRAVANTES
Con respecto ao chamado 'crime da maleta', a Fiscalía sostén que o acusado mantiña unha relación con María del Carmen e que ambos estaban a residir nunha habitación alugada na rúa Fragoso de Vigo. Na noite do 14 de setembro de 2023, 'O Chioleiro' agarrouna polo pescozo para estangularla e cravoulle un coitelo na clavícula e logo no corazón.
Segundo o escrito de acusación do ministerio público, a muller, de 60 anos, non tivo oportunidade de defenderse, xa que estaba desprevida e non esperaba un ataque da súa parella. O acusado, explica a Fiscalía, actuou movido por un sentimento de "superioridade" e de "posesión" cara a ela, polo feito de ser a súa parella e ser muller.
Ademais de matala, o acusado quedou co seu cartón bancario e, entre setembro e decembro de 2023, realizou varios gastos que sumaron máis de 1.800 euros.
Por estes feitos, acúsao dun delito de asasinato coas circunstancias agravantes de parentesco, reincidencia e xénero; igualmente atribúelle un delito continuado de estafa (polo roubo do cartón e os gastos que fixo).
Así, pide que sexa condenado a 30 anos polo asasinato e a outro tres pola estafa, e que indemnice á familia da falecida: en algo máis de 84.000 euros á filla da falecida, en 50.500 euros á nai da muller; e en 19.500 euros a cada un dos seus tres irmáns.