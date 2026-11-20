Coche de la Policía Nacional durante un desalojo por un falso aviso de bomba, en el IES Sanxillao, a 18 de noviembre de 2026, en Lugo, Galicia (España). La Policía Nacional ha efectuado en la mañana de este miércoles desalojos en colegios gallegos por fal - Carlos Castro - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía Provincial de A Coruña ha abierto de oficio diligencias de investigación tras los falsos avisos de bomba recibidos en varios centros escolares de la comunidad gallega.

Según ha explicado el Ministerio Fiscal en un comunicado, el objetivo es recopilar la información disponible y proceder a su análisis de forma conjunta, para identificar a quién está detrás de estas amenazas.

En la jornada del miércoles y el jueves agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil realizaron desalojos y revisiones por falsos avisos de bomba, que fueron recibidos en unos 80 centros gallegos de forma prácticamente simultánea al mediodía mediante del correo electrónico de las direcciones educativas.

La incidencia de estos falsos avisos fue especialmente alta en A Coruña, donde los agentes policiales contabilizaron hasta 31 centros evacuados por este motivo.