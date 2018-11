Fomento retira piezas inestables de una glorieta próxima al nuevo puente del Miño en Lugo tras un desprendimiento

Publicado 01/11/2018 13:45:35 CET

LUGO, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Fomento está efectuando la retirada de "todas las piezas inestables" que forman parte de los remates decorativos de una de las glorietas próximas al nuevo puente sobre el río Miño tras un desprendimiento.

Según ha informado a través de un comunicado, el desprendimiento de algunos de estos elementos decorativos se produjo en la glorieta elevada, pero no afectó al puente.

En concreto, han precisado, trata de una glorieta que "da servicio al nuevo puente", pero que "no forma parte de él", si no que "es una estructura diferenciada del mismo y no tiene nada que ver con el puente". En esta infraestructura, ha profundizado Fomento, desde la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno se han hecho "inspecciones básicas" hace dos meses y está previsto realizar otra "en breve".

Al producirse el desprendimiento de alguno de estos elementos en la glorieta, Fomento envió personal al lugar para examinar la zona y se decidió retirar todos los embellecedores inestables. En los próximos días se estudiará la solución para reponer todos los elementos retirados "con las debidas garantías de estabilidad".