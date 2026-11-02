Formoso avisa de que los 93 ayuntamientos de A Coruña están "al borde del crack" por la "infrafinanciación"

El presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, a su llegada a la Comisión de Economía del Parlamento de Galicia acompañado por los diputados del PSdeG Julio Torrado y Patricia Iglesias - DIPUTACIÓN DE A CORUÑA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, ha avisado del "clamor" de los 93 ayuntamientos de la provincia, que "afrontan serias dificultades operativas para presentar los servicios públicos más básicos" y están al "borde del crack financiero" por la "falta de recursos" unida a la "continúa" asunción de "competencias impropias".

El presidente de la institución provincial ha comparecido este lunes en la Comisión de Economía del Parlamento de Galicia para desgranar las cuentas de la Diputación para el próximo año, en el que finalizará el actual mandato. Un ejercicio en el que, según ha avanzado, la Diputación de A Coruña tendrá el presupuesto "más alto de la historia", con un 14,6% más, hasta los 293.930.000 euros.

En su intervención, Formoso ha sostenido que la situación es de una "gravedad importante y no va a mejor" toda vez que los consistorios están "al borde del crack financiero asfixiados por los costes". "El suministro energético, la depuración de aguas, la recogida y el tratamiento de la basura y los servicios de ayuda en el hogar están estrangulando los presupuestos locales", ha manifestado.

Dicho esto, ha subrayado que detrás de cada servicio municipal hay ciudadanos con derechos y personas con necesidades vitales y que al "infrafinanciar financieramente a los ayuntamientos se está profundizando en la desigualdad e incrementando las brechas sociales, sanitarias y territoriales entre la población", ha afirmado.

Una "falta de recursos" que, según ha dicho, que se ha convertido en "práctica continuada" al igual que la "transferencia incesante de competencias impropias" a las entidades locales "sin la evaluación de su coste efectivo y sin la transferencia de los fondos necesarios para su ejecución".

En este punto, ha reconocido que el proyecto de presupuestos para 2027 de la Xunta de Galicia contempla un incremento del Fondo de Galego de Cooperación local, elevando su cuantía incondicionada a 170 millones de euros de 203 millones, un 8,4% más para los 313 municipios de Galicia. Sin embargo ha subrayado que, "reconociendo el avance, resulta insuficiente".

"Si ponemos esa cifra en cuestión es porque el contraste entre la política financiera de la Xunta hacia los ayuntamientos y el esfuerzo de la Diputación de A Coruña es evidente. En términos relativos, el esfuerzo presupuestario de la Diputación para financiar a los ayuntmaientos multiplica por 20 al de la Xunta", ha dicho.

"La Diputación pone a disposición de sus 93 ayuntamientos una cuantía equivalente a la mitad de todo lo que la Xunta destina para los 300 de Galicia", ha asegurado para lamentar también que la institución provincial reciba "cero euros" del Fondo Galego de Cooperación Local, lo que "incumple el mandato constitucional que establece la participación de las entidades locales, incluidas las provincias, en los tributos de la Comunidad".

Por todo ello, ha instado al Parlamento de Galicia a abordar una modificación "profunda" que dote de recursos reales a las entidades locales aprovechando el Proyecto de ley de administración local que se tramita en la Cámara.

PRESUPUESTO "MÁS ALTO DE LA HISTORIA"

En su intervención, además, ha desgranado el detalle de las cuentas de la institución que dirige para el próximo año, un ejercicio en el que, según ha avanzado, la Diputación de A Coruña tendrá el presupuesto "más alto de la historia", con un 14,6% más, hasta los 293.930.000 euros. Un aumento de recursos que, conforme ha subrayado, procede en su "práctica totalidad" del aumento de las transferencias del Estado.

Tras advertir de que esta "infrafinanciación municipal" afecta de forma "crítica" a asuntos como la lucha contra la despoblación y el envejecimiento, ha puesto en valor que la Diputación despliega acciones directas con "impacto presupuestario y ejecución real" para combatir estas cuestiones.

En este punto, ha puesto en valor programas como Mercanavila y las casas de acompañamiento de los mayores, "un modelo público de atención en el rural pionero en Galicia" con base en centros abiertos de 59 plazas divididos en cuatro unidades convivenciales para garantizar cuidados de calidad. Según ha avanzado, los primeros se ubicarán en As Pontes, Rianxo y Ordes, para contribuir a "reducir la brecha" de plazas residenciales que se necesitan.

En cuanto a la inversión, ha destacado que el Plan Único de Concellos, dotado inicialmente con 92 millones, es el mayor plan de obras y servicios de las cuatro diputaciones y una "referencia en el ámbito estatal" que para el próximo año contará con un 4,54% más.

Además, ha dicho que el segundo concepto de gasto en importancia en las cuentas de la diputación es el gasto social, que representa el 11,75% del total, con un crecimiento del 4,6% hasta llegar a los 34.555.000 euros. Un punto en el que ha explicado que la mayor parte del incremento irá al Servizo de Axuda no Fogar y que la Diputación prevé financiar un total de 395.804 horas de este servicio esencial.

Todo ello, ha incidido, mientras la Diputación mantiene la situación de "deuda cero" sin recurrir a operaciones de crédito ni al pago de intereses financieros al tiempo que "mantiene congeladas las tasas y los precios públicos provinciales". Por todo ello, ha afirmado que las cuentas para 2027 dibujan a una administración "rigurosa", con "deuda cero", "comprometida con los servicios públicos y plenamente dedicada la protección del municipalismo".

INTERVENCIONES DE LOS GRUPOS

En la comisión, la diputada del PSdeG Patricia Iglesias ha puesto en valor el trabajo que desarrolla la institución provincial, que "demuestra que hay otra forma de gobernar, otra forma de gestionar los recursos públicos y de entender la cooperación institucional". Así, ha censurado que el PP continúe trasladado a los ayuntamientos "año tras año" trasladando competencias "impropias" a los consistorios sin los recursos económicos necesarios para su desarrollo.

Por su parte, la diputada del BNG Iria Taibo, cuya formación gobierna en coalición con el PSdeG en la Diputación, ha incidido en la necesidad "urgente" de redefinir la financiación de los ayuntamientos, que asumen competencias impropias por "acción o por omisión de la Xunta" sin que esta institución "compense por la vía económica".

Además, sobre el reparto de fondos, ha sostenido que la presencia del BNG en la institución tiene entre sus objetivos, y "desde un espíritu crítico" sobre el funcionamiento de estas instituciones, lograr "una mejor distribución" de las partidas para revertir la desigualdades y compensar de algún modo la "irresponsable falta de apoyo de la Xunta" a las entidades locales.

Enfrente, el diputado del PSdeG ha calificado de "contradictorio" que el presidente provincial acuda a la Cámara a decir que no tiene que recurrir a la deuda ni a incrementar las tasas mientras asegura que las entidades locales "tienen dificultades de financiación".

Además, ha rechazado las críticas a los presupuesto de la Xunta al poner en valor las partidas que destina a los ayuntamientos, de cuyo incremento ha asegurado estar "muy orgulloso" y ha aprovechado para asegurar que en la institución provincial se está dando una "práctica fraudulenta" en el manejo de fondos al "sortear la ley de subvenciones" en la contratación de actos públicos a una asociación dirigida por "destacados miembros del BNG, como es la Plataforma Quermeos Galego".

"Una cosa es subvencionar y otra muy distinta contratar con fondos públicos a una asociación para que, en vez de prestar servicio a la administración o a los administrados, lanza mensajes ideológicos", ha censurado.