Formoso critica que Feijóo se convierta en el presidente del "no" por su "seguidismo" de Ayuso, Casado y Mañueco

Puy (PPdeG) le replica que no se trata de "confrontar con el Gobierno de España" sino de "defender los intereses de Galicia"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PSdeG, Valentín González Formoso, ha criticado que el titular del Gobierno gallego, Alberto Núñez Feijóo, se convierta en el presidente del "no" por su "seguidismo" de otros miembros de su partido como Isabel Díaz Ayuso, Pablo Casado y Alfonso Fernández Mañueco.

Preguntado por la participación de Feijóo en los actos organizados por el Partido Popular con motivo de la campaña electoral de Castilla y León, Formoso ha asegurado estar más preocupado por el hecho de que, en su opinión, Feijóo se esté convirtiendo en el "presidente del no".

En una rueda de prensa ofrecida este lunes en la Cámara gallega, ha señalado que Feijóo es el presidente del "no" a una "reforma laboral pactada por primera vez en muchos años entre los agentes sociales", "del no" a la reforma del sistema de pensiones para devolver poder adquisitivo a los pensionistas, del no "a la recepción de los fondos europeos", del "no al reparto de esos fondos europeos" y del no a iniciativas del Gobierno del Estado como la Ley de Vivienda.

"Ir en contra de que los jóvenes gallegos tengan un bono mensual de 250 euros cuando a lo mejor están cobrando 1.000 euros y están pagando 400 euros de alquiler en Vigo o 500 o 600 en A Coruña pues es ir en contra y volver a convertirse en el del no en un tema que son derechos", ha censurando.

Tras ello, ha dicho que "cuando uno escucha que la razón para oponerse" a este bono para los jóvenes es "simplemente" que "el Estado invade competencias autonómicas uno se pregunta quién es el presidente de la Xunta, si a un gallego le importa más tener un derecho que la competencia de quien dicta esa norma que genera un derecho". "Lo que le importa a un gallego es que exista ese derecho y que lo pueda disfrutar su hijo o hija", ha señalado.

Por tanto, ha sostenido que le "preocupa mucho más que la campaña de Castilla y León esa deriva hacia el no, ese seguidismo de Ayuso, de Casado, de Mañueco, que no percibíamos en otras etapas" y que confía en que se sea "capaz de reconducir". "En cualquier caso, si no es así, que sea la sociedad gallega quien lo reconduzca", ha finalizado.

RESPUESTA DE LOS POPULARES

Cuestionado al respecto, el portavoz parlamentario del PPdeG, Pedro Puy, ha preguntado Formoso por lo que él haría si "sabe que el Gobierno de España no entrega más de 200 millones del IVA que le corresponden a la comunidad", "cuando se traslada una propuesta del sistema de financiación autonómica que deja a Galicia como damnificada", "cuando al inicio de la pandemia la distribución de las vacunas era proporcional a la población y no a la población objetivo" o "cuando los primeros fondos covid le daban a Galicia recursos muy por debajo de lo que le correspondería".

"Esto no es confrontar con el Gobierno de España, es defender los intereses de Galicia", ha sostenido Pedro Puy, que ha recordado que Formoso "se presentó a las primarias" del PSdeG diciendo que "había que defender los intereses de Galicia por encima de todo".