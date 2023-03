Formoso (PSdeG) acusa a Rueda de "equivocarse de país" con el recurso de la Xunta al impuesto a las grandes fortunas

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PSdeG, Valentín González Formoso, ha acusado al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, de "equivocarse de país" con el recurso del Gobierno gallego al impuesto a las grandes fortunas.

"Se equivoca de país, esto no es Andalucía, aquí no hay señoritos andaluces; para buscar una gran fortuna no hay que ir a la feria de abril, sino a la feria de Paiosaco", ha relatado.

En el acto de presentación de las candidaturas de la comarca de Bergantiños celebrado este sábado en Coristanco, Formoso ha hecho un llamamiento a rebelarse contra una decisión que, en su opinión "rompe con el principio de solidaridad" y "deja de lado a los que menos tienen".

En esta línea, el líder de los socialistas gallegos ha acusado a Rueda de ir "contra la historia de Galicia", caracterizada por "el principio de solidaridad" y donde "nunca nadie dejó de echar una mano cuando alguien lo necesitó".

Así, ha insistido en que el presidente de la Xunta "se equivoca al hacer seguidismo de Ayuso y Moreno Bonilla y actuar en favor de los millonarios".

Frente a esto, ha reivindicado los proyectos socialistas basados en la "igualdad de oportunidades, justicia social, promoción del empleo y protección social". Con todo, ha alertado que no pueden "bajar la guardia" porque "enfrente está un PP que quiere volver a una Galicia en blanco y negro de hace 50 años, donde había que empeñar una vaca o un terreno para ir a un especialista".

Por eso, ha dado una mayor importancia a las próximas elecciones municipales, que no ve como "una carrera electoral para colocar más banderas rojas o azules", sino que son 313 oportunidades para "seguir construyendo país".