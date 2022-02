Formoso (PSdeG) pide a la Xunta que se sitúe al lado de "los del sí" y aplique la nueva Ley de Formación Profesional

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El líder del PSdeG ha demandado a la Xunta que aplique la nueva Ley de Formación Profesional y que no traslade a Galicia el "no" del Partido Popular en Madrid a esta norma, en referencia a que la ley salió adelante el pasado mes de diciembre con el apoyo de todos los grupos parlamentarios a excepción de los populares.

"Le pido a la Xunta que, aunque el Partido Popular sea el del 'no' en Madrid, no traslade esa forma de hacer política a Galicia y que no se conviertan en los del 'no'. Aquí ya tenemos a otros del 'no' y Galicia necesita a los del 'sí'", ha remarcado el socialista.

Tras un encuentro en Santiago con la ministra de Educación, Pilar Alegría --que también se reunió con el conselleiro del ramo, Román Rodríguez--, el secretario general del PSdeG ha criticado que Núñez Feijóo reivindique la Formación Profesional y, después, "no quiera aplicar la nueva ley en Galicia".

Formoso ha lamentado que "estamos acostumbrados" a que el presidente de la Xunta "tenga un discurso y que los hechos lo desmientan". En este sentido, ha puesto sobre la mesa otros casos como la Ley de Vivienda, ya que, según el secretario socialista, "Feijóo considera importante que los jóvenes tengan acceso a una vivienda digna y después dice que no va a aplicar la ley estatal porque invade competencias".

Así, el líder del PSdeG ha denunciado que "ya está bien de hacer un discurso político y aplicar la política contraria", algo que considera una "incoherencia" por parte de Feijóo y que hace que la ciudadanía se "desvincule de la política".

Formoso ha asegurado que la nueva Ley de Formación Profesional supone una "apuesta por los jóvenes" en un escenario en el que "la Unión Europea establece que el 50% requerirán formación profesional" y ha valorado especialmente la "potencialización" de la FP Dual que "hará que los jóvenes se formen debidamente con una formación práctica".

Asimismo, ha reivindicado que lo más importante es que la norma tiene un presupuesto de 4.000 millones de euros para poder llevarla a cabo lo que "garantiza" que sea "un instrumento para flexibilizar el mundo laboral y adaptarlo a la realidad de la economía del futuro".