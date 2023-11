Formoso (PSdeG) reivindica los "avances" con Sánchez y acusa al PP de querer una España "en blanco y negro"

Insta a Rueda a pedir "perdón" por asegurar que los acuerdos tendrían un coste de 400 euros para cada gallego y gallega



A CORUÑA, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral de los socialistas gallegos, Valentín González Formoso, ha reivindicado la necesidad de constituir ya un gobierno liderado por Pedro Sánchez frente al "blanco y negro" que, a su juicio, pretenden instaurar los populares en España.

Así se ha pronunciado, a preguntas de los periodistas, sobre el debate de investidura de Sánchez. "Después de cuatro meses mareando la perdiz desde el 23 de julio, por fin un gobierno que pueda dejar de estar en funciones y que pueda ejercer". "Un Ejecutivo imprescindible para ejercer políticas", ha apostillado.

Y es que frente al "diálogo" y el "espíritu constructivo" que, según Formoso, han marcado las negociaciones del PSOE con los independentistas y otras formaciones, el PP ha defendido en este tiempo una política basada en "el atraso, en el blanco y negro".

"Si no gobierna él no le vale nada, cualquier paso que des es ilegal o inconstitucional, si no gobierna", ha dicho en referencia al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. "El tiempo coloca a cada uno en su sitio", ha añadido Formoso, quien ha argumentado que "los mejores momentos de España vinieron siempre desde el positivismo".

En la misma línea, se ha pronunciado el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, para quien los avances en "derechos sociales y de progreso" están "garantizados" con la investidura de Sánchez.

INSTA A RUEDA A PEDIR "PERDÓN"

Mientras, cuestionado por las declaraciones del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, sobre los acuerdos con los independentistas catalanes -- y después de que asegurase que a cada gallego y gallega le costarían 400 euros --, Formoso le ha instado a "estudiar un poco más".

"No pidió perdón", ha añadido para rechazar que las afirmaciones a este respecto de Rueda sean ciertas y para cuestionar su "solvencia" de cara a un debate sobre financiación autonómica. No obstante, ha admitido que el modelo del mismo "está pendiente de definir", pero ha insistido en que existe por parte de los socialistas el "compromiso" de abordar esta cuestión desde el Ejecutivo.

"Un modelo que Rajoy no fue capaz de abordar", ha aseverado sobre el expresidente del Ejecutivo, además de incidir en que "alguna responsabilidad habrá" por parte de la Xunta.

VISITA AL IES ROSALIA MERA

Tanto Formoso como Blanco realizaron estas declaraciones en una visita al IES Rosalía Mera, dependiente de la Diputación de A Coruña, un acto que el también presidente provincial situó en la "puesta en valor" de la Formación Profesional y la "apuesta por primera vez en serio" por parte del Gobierno central para incentivar la especialización, además de la formación.

Por su parte, el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, ha recordado que el Consejo de Ministros aprobó una transferencia adicional de 10 millones de euros, "que se suman a los 300 que se llevan ya transferidos a la comunidad autónoma". Todo ello, ha apuntado, en la adaptación de nueva Ley de Formación Profesional. "El PP nunca tal inversión hizo, fueron en 2017 diez millones para toda la educación pública", ha expuesto.